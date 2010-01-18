Bir mesaj attı hayatı karardı

İngiltere'yi geçtiğimiz hafta felç eden kış koşulları uçakla tatile gitmek isteyen bir kişinin planlarını bozdu. O da bu öfkesini sosyal paylaşım ağı Twitter'a bir mesaj yazarak dile getirdi. Ancak bunun başına büyük bir dert açacağını bilmiyordu.





Paul Chambers tatile çıkmak için bütün planını yapmıştı. İngiltere'nin güneyindeki Doncaster Havalimanı'ndan uçağa atlayacak ve tatile çıkacaktı. Ancak kar İngiltere'yi vurunca, havalimanı kapandı ve tatil planları altüst oldu.



Paul Chambers havalimanına olan öfkesini Twitter'a bir mesaj yazarak dile getirdi. Mesajda havalimanına hitaben şöyle diyordu: "Sana bir hafta süre veriyorum, eğer bu yaptığın pisliği temizlemesen gelip seni havaya uçuracağım."



Paul Chambers tatile çıkmadığı için üzülüyor ama bir yandanda böyle eğlenceli bir mesajı yazarak, arkadaşlarıyla birlikte eğlendiğini düşünüyordu. Ancak bu mesajı çok ciddiye alan ve hiç de eğlendirici bulmayan birileri vardı.



Bir hafta sonra İngiltere Terörle Şube Dairesi'nden terör uzmanları 26 yaşındaki genç adamı ziyaret ederek, sorgulamak için alıp götürdü. Mesajı bir güvenlik tehdidi olarak gören terör uzmanları, Chambers'ı tam 7 saat boyunca sorgulandı. Genç adam terör şubesi tarafından serbest bırakıldı ancak hakkında soruşturma başlatıldı. Chambers'ın ayrıca Doncaster Havalimanı'na ömür boyu girmesi de yasaklandı.