Bir 'Maslak-Ayazağa' operasyonu da Ankara’da!

Hülya Karabağlı

ANKARA

Şişli Belediyesi’nden alınarak Sarıyer Belediyesi’ne verilen Maslak ve Ayazağa’nın ardından bu kezde benzer bir uygulama Ankara’da görüldü. Yenimahalle’nin bazı mahalleleri Etimesgut ve Çankaya Belediyesi’ne bağlanınca CHP’li vekiller AKP’ye tepki gösterdi.

Büyükşehir Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi sırasında İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin imzasıyla bir önerge verildi. Önerge AKP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi ve tasarının ikinci maddesinin sonuna iki fıkra eklendi.

Önerge ile; Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Dodurga ve Alacaatlı mahallelerinin Çevre yolu içinde kalan kısmı ile Çayyolu, Ahmet Taner Kışlalı, Ümit, Koru, Konutkent ve Yaşamkent mahalleleri Çankaya Belediyesine katıldı. Şehitali, Aşağıyurtçu, Yukarıyurtçu, Ballıkuyumcu ve Fevziye mahalleleri ise Etimesgut ilçe sınırlarına dahil edilerek, Etimesgut Belediyesi’ne katıldı.

AKP’nin gece yarısı önergesi CHP’li milletvekillerinin sert tepkisiyle karşılaştı. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök Ankara’nın Yenimahalle ilçesinin bir kısmının Etimesgut'a bir kısmının da Çankaya Belediyesi’ne bağlamak suretiyle paramparça edildiğini söyledi.

AKP aynı sistemi yine bir gece yarısı önergesi ile İstanbul Şişli’de uygulamıştı. İstanbul'da Şişli ilçesine bağlı önemli bölgeler ayrılıp Sarıyer ilçesine bağlanmıştı.

'Yenimahalle paramparça edildi'

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök önerge ile Yenimahalle İlçesi’nin paramparça edildiğini söyledi. Levent Gök konuya ilişkin açıklamasında şöyle dedi: “ Yenimahalle ilçesine bağlı Şehitali, Aşağıyurtçu, Yukarıyurtçu, Ballıkuyumcu ve Fevziye mahalleleri Etimesgut ilçe sınırlarına dahil edilerek Etimesgut Belediyesine katılmıştır.

Dodurga ve Alaçatı mahallelerinin Çevreyolu dışında kalan kısımları Şehitali mahallesine dahil edilerek Etimesgut Belediyesine bağlanmıştır.

Çayyolu, Ahmet Taner Kışlalı, Ümit, Koru, Konutkent ve Yaşamkent Mahalleleri de Çankaya ilçesi sınırlarına dahil edilerek Çankaya Belediyesine katılmıştır.

Böylece bu geceyarısı operasyonu ile Yenimahalle'ye büyük bir darbe vurulmuştur

Yenimahalle halkına sorulmadan, görüşü alınmadan, bir referandum yapılmadan oldu bittiye getirilen bu uygulama AKP'nin klasik bir geceyarısı operasyon zihniyetinin yeni bir göstergesidir”

Önergeye ilişkin söz isteyen Levent Gök’ün Genel Kurul’daki itirazı ise meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

Gece karanlığında düzenbazlık yapıyorsunuz

Sayın Bakan, herkesin yorulduğu bir anda bir korsan önerge sundunuz az önce Ankara'nın Yenimahalle ilçesiyle ilgili.

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - Allah Allah…

LEVENT GÖK (Devamla) - Sizin ne hakkınız var buna? Ne hakkınız var sizin buna gecenin bu saatinde verdiğiniz bu korsan önergeyle Ankaralının, Yenimahallelinin bir bütünlük içerisinde sürdürdüğü bu yerleşim alanını bölmeyi siz hangi hakla yapıyorsunuz Sayın Bakan? Kim veriyor size bu hakkı?

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) - Çok ayıp!

LEVENT GÖK (Devamla) - Yenimahalleliler sabahleyin kalktıklarında bakacaklar ki, bir kısmı Etimesgut Belediyesine bağlanmışlar, bir kısmı Çankaya Belediyesine bağlanmışlar.

Bunlar neresi bakın: Çayyolu, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi, Ümit mahallesi, Koru Mahallesi, Konutkent, Yaşamkent. Bunlar Yenimahalle'nin can damarıdır.

Sayın Bakan, böyle saygısız bir tutumunuzu kınıyorum sizin. Bu önergeyi siz veriyorsunuz, bu önergeden kamuoyunun haberi yok, Ankaralıların haberi yok, Komisyonun haberi yok, partinizin haberi yok, daha yeni öğreniyorsunuz. Yazıklar olsun size! (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Tam böyle partinize yakışır bir şekilde hareket ediyorsunuz. Artık Adalet ve Kalkınma Partisinden sağlıklı bir yaklaşım beklemek mümkün değildir.Tam bir gece karanlığına bürünmüş bir partisiniz, gece karanlığı içinde yolsuzluk yapıyorsunuz. Bunun hesabını göreceksiniz, bunun hesabını vereceksiniz. Nerede görülmüştür bu? Yenimahallelilerin haberimi vardır bundan? Hangi Ankaralının haberi var bundan?.

Niçin bağırıyorsunuz?

Değerli arkadaşlarım, böylesine kritik bir önergeyi şu anda getirmenin tarihî sorumluluğuyla elbette hesaplaşacaksınız. Sayın Bakan lütfen bu önergenizi geri çekiniz. Bu önerge kamuoyunun bildiği bir önerge değildir. Sizlerin bile bildiği bir önerge değildir. Ben söylediğim zaman anlıyorsunuz neyin ne olduğunu. Böylesine bir önergeyi nasıl kabullenebilirsiniz? Ama hepiniz ellerinizi kaldıracaksınız, geçen gün de yaptınız o sahte oy kullandığınız gibi. Siz sahteciliğe bulaşmış bir partisiniz, bunu biliniz. Sahte oy kullanıyorsunuz, sahteciliğe bulaştınız, gece karanlığında düzenbazlık yapıyorsunuz gece karanlığında Ankara'yı parçalıyorsunuz, Ankara'nın Yenimahalle ilçesini bağrından kopartıyorsunuz. Bunun hesabını vereceksiniz, bunun hesabını yarın kamuoyu duyduğu anda vereceksiniz.