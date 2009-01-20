Bir mahkum öldü, bakan istifa etti

Polonya'da merkez sağ hükümetinin Adalet Bakanı Zbigniew Cwiakalski, bir mahkumun cezaevinde intihar sonucu olduğu düşünülen ölümü üzerine istifa etti.



Mahkumun cezaevinde ölümü üzerine gelen tepkilerin ardından istifasını sunan Bakan Cwiakalski, istifasının Başbakan Donald Tusk tarafından kabul edildiğini açıkladı.



Cinayet hükümlüsü bir mahkum dün hücresinde yatak çarşafıyla asılmış halde bulunmuştu.



Muhalefet, cezaevinde ölümünün soruşturulması için meclis komisyonu oluşturulması çağrısında bulunmuştu.