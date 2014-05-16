Bir madencinin daha cenazesi çıkarıldı, ölü sayısı 284'e yükseldi

Soma'daki maden faciasında bir madencinin daha cansız bedeni yeryüzüne çıkarıldı. Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın bu akşam ölü sayısını 283 olarak açıklamasından sonra bir madencinin daha naaşı ocaktan çıkarıldı.

Madende ulaşılamayan ve çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü bölümden çıkarılan madenci kapalı bir sedye ile yeryüzüne çıkarıldı. Son madencinin ocakta yangına yakın yerde bulunduğu iddia edildi. Kimliği belirsiz madencinin naaşı arkdaşlarının arasından geçerek ambülansa konuldu ve diğer naaşların yanına nakledildi.