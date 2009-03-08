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Spor

Bir maça 23 hakem

Bolu'da maç yönetmelerine izin verilmeyen 20 hakem, protesto amacıyla amatör maça hakem olarak çıktılar.

08 Mart 2009 02:00

Bolu'da maç yönetmelerine izin verilmeyen 20 hakem, protesto amacıyla amatör maça hakem olarak çıktılar.

Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği Bolu Şubesi'nde görev yapan 20 hakem görev alamadıkları için protesto amacıyla Bolu'nun Karaçayır Mahallesinde oynanan Yeniçağa-Kızıkspor play off maçına çıktılar. Maçın orta saha hakemi Göksel Kemanlı, hakem arkadaşlarından sahayı terk etmesini istedi. Bunun üzerine protesto amacıyla maça çıkan 20 hakem sahayı terk etti. Hakemlerin maçı terk etmesiyle birlikte maç başladı.

Bolu Dernek Şube seçimlerinde İl Hakem Kurulu'nun desteklediği adaya oy vermedikleri için görev alamadıklarını ifade eden 20 hakem adına açıklama yapan Hakem Ulaş Aydoğan, "Bizler Bolu İl Hakemleri olarak yaklaşık 20 kişilik bir grup 7 Şubat 2009 tarihinden itibaren görev alamamaktayız. Her türlü idman, eğitim ve diğer çalışmalara katılmamıza rağmen biz neden görev alamıyoruz diye sorduğumuzda tek gerekçe olarak 'Sizler 7 Şubat tarihinde kararınızı verdiniz, dernek seçimlerinde bizim çıkardığımız adayı desteklemediniz. Onun için size görev vermiyoruz' denilmektedir, altı çizilmektedir" dedi.

Bolu'da oynanan tüm müsabakalarda diğer arkadaşlarımız 2'şer 3'er maç görev alırken biz maçları tel örgünün dışından izlemekteyiz diyen Aydoğan, şunları kaydetti:

"Adalet dağıtan bir kurumun ne denli adaletli olduğunun sorgulanması gerekir. İl Hakem Kurulu Başkanımız 'ben hakemimde önce kişilik ararım' demiştir. Sizlere soruyorum buradaki hakem arkadaşlarımızın hangisi kişiliksizdir, kişiliğin bir ölçüsü var mıdır? Bu nasıl bir ön yargıdır bizim hakkımızda. Kişilik bakkaldan manavdan alınabilecek bir husus mudur? Hepimiz üniversite öğrencisiyiz ya da değişik üniversiteleri bitirmiş kişileriz. Hepimiz onlar kadar kişilikliyiz. Bizler kimsenin adamlığını yapmıyoruz. Bizler sadece hakkımızı arıyoruz. Biz yeşil sahalarda maça çıkmak istiyoruz. Bütün hakem kardeşlerimin tek gayesi budur. Her zaman taraftar yönetime bağıracak değil, biz de yönetimden hakkımız olanı istiyoruz."

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