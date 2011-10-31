Bir lüfer 35 lira

T24 - Aşırı ve bilinçsiz avlanma sonucu gün geçtikçe azalan lüferin fiyatı, neredeyse altına yaklaştı. Artık kilo ile değil taneyle satılıyor.







Balık sezonun açılmasıyla birlikte balıkçılar, bol miktarda palamut, istavrit, çinekop ve hamsi avladı. Balık bol miktarda olunca fiyatlar, geçen yıla göre düştü.



Tezgahlarda hamsi 5, istavrit 7 liradan çinekopun kilosu ise 10 liradan satılıyor.

Ancak, İstanbul’un simgesi ve ''Denizin Prensi'' olarak bilinen lüfer balığını, bu yıl tezgahlarda görmek pek mümkün olmadı.



Tutkunları, uzun zamandır hasretle lüfer balığının gelmesini bekliyordu. Hafta sonu az miktarda da olsa İstanbul’a lüfer geldi.



Boğaz'da olta ile avlanan lüferin kilosu ise dudak uçuklatacak cinstendi. İstanbul’da bazı balıkçılarda bulmak mümkün olan lüferin tanesi 35 liradan satılıyor. Yaklaşık olarak 4 lüfer bir kilo geliyor. Böylece lüferin kilosu 140 lirayı buluyor.



TRT Haber'de yer alan habere göre, aşırı ve bilinçsiz avlanma sonucu lüferin giderek azaldığını belirten balıkçılar, önlem alınmazsa birkaç yıl sonra lüfer balığını bulmanın imkansız olacağını söylüyor.





