Bir litre süt 10 liraya dayandı; yeni zam kapıda

Çiftçiden alınan çiğ süt fiyatlarına yapılan yüzde 47’lik zam henüz uygulamaya konmadan marketlerde satılan süt ve süt ürünlerine yüzde 3 ila yüzde 15’i aşan oranlarda zam geldi. Marketlerde kasım ayında 7,95 TL’ye satılan sütler, aralık itibarıyla 8,99 TL’ye; 8,5 TL’den satılan sütler ise 9,79 TL’ye yükselerek 10 liraya dayandı.

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cihat Şimşek, çiğ süt fiyatlarına yapılan artışların henüz uygulanmadığını anımsatarak, perakende tarafındaki son zamların çiğ sütten kaynaklanmadığına dikkat çekti.

Şimşek, 8 Aralık’tan sonra bir de çiğ süt fiyatlarındaki değişim kaynaklı tüketiciye yansıyacak yeni zamlara işaret etti.

"Çiğ süt fiyatları artsa da üretici kurtarılmış değil"

Şimşek, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin son bir yılda tüm girdi maliyetlerinde ortalama yüzde 100’ü üzerinde artış yaşadığını aktardı.

Yem fiyatlarının hayvancılık maliyetleri içinde yüzde 65-70’lik bir paya sahip olduğu bilgisini veren Şimşek, “Ocak ayında 140 TL olan kesif yem fiyatları bugün itibarıyla 240 TL. Hayvan bakımı için aldığımız ilaç, veteriner hizmetmeri ise yüzde 100’den fazla arttı” dedi.

Çiğ süte yapılan zam sonrası yeme yeni zamlar yapıldığını, üreticinin sevincinin iki gün sürdüğüne vurgu yapan Şimşek, “Çiğ süt zammından sonra yem sanayicimiz 50 kiloluk çuvallara 30 TL’lik zam daha yaptı. Çiğ süt fiyatı artsa da artmaya devam eden maliyetlerden sonra üretici tarafı kurtarılmış değil” diye konuştu.