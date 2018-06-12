Bir lider daha TRT'de konuşmayacak

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in TRT'de propaganda konuşması yapmayacağı duyuruldu.

İyi Parti'den yapılan açıklamada, cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de yapacakları konuşma için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuran İYİ Parti yetkililerince, Meral Akşener yerine partiden başka birinin konuşma yapması talebinde bulunulduğu belirtildi. Bu talebin reddedildiği kaydedilen açıklamada, "İYİ Parti cumhurbaşkanı adayına ayrılan sürenin kullanımına yapılan bu müdahale üzerine, cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener TRT'de konuşma yapmama kararı aldı" denildi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de TRT'de propaganda konuşması yapmayacak.