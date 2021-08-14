"Bir laboratuvar olarak Suriye İç Savaşı"

Savunma ve güvenlik yazarı Arda Mevlütoğlu, Rusya'nın bazı silahları denediğini, İsrail'in 2016'da satın aldığı F-35'leri kullandığını ve Türkiye Silahlı Kuvvetleri ile savunma sanayiinin deneyim kazandığını ifade ederek Suriye iç savaşını bir "laboratuvara" benzetti.

YetkinReport'taki yazısında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, helikopter üreticisi Rostvertol’un tesislerine yaptığı ziyaret sırasında Rus ordusunun Suriye’de 320’den fazla tipte silah ve araç gereci denediğini söylediğini hatırlatan Mevlütoğlu, İsrail'in 2016'da ABD'den teslim aldığı F-35'leri Suriye'de yaygın biçimde kullandığını hatırlattı.

Mevlütoğlu, "Koral elektronik harp sistemi, T129 taarruz helikopteri ve şüphesiz uluslararası kamuoyunun dikkatini en çok çeken örnek olarak Anka ve Bayraktar TB2 SİHA’lar, Suriye’de büyük görevler üstlendiler. Bu beş yıllık sürecin hem TSK hem de savunma sanayiine önemli deneyimler kazandırmış olduğu söylenebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Mevlütoğlu, yazısında Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığıyla ilgili şu yorumu yaptı:

Rusya 2015 sonbaharında Suriye İç Savaşı’na doğrudan müdahil oldu. Bu tarihten itibaren Suriye’ye konuşlandırılan savaş uçak ve helikopterleri, insansız hava araçları ile kara unsurlarının sayısı hızla arttı. Suriye rejim ordusu ile birlikte yürütülen operasyonlarda çok çeşitli sistem ve araçlar kullanıldı. Bu operasyonlar, Rusya’nın silah, araç ve taktiklerini denediği bir laboratuvar ortamı olmasının yanı sıra Rus askeri personeli için de bir çeşit staj imkânı sundu. Bu husus, başta Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere çeşitli yetkililer tarafından da sıkça dile getiriliyor.

Rusya, 2008 yılı Ağustos ayında Gürcistan ile savaşında silahlı kuvvetlerinin gösterdiği düşük performanstan sonra, aynı yıl içinde bir yeniden yapılanma başlattı. Dönemin Savunma Bakanı Anatoli Serdyukov tarafından hazırlanan bu program, teşkilat, teçhizat ve doktrin bazında kapsamlı değişimleri içermekteydi. Reform ile Rus Silahlı Kuvvetleri’nin personel mevcudunun azaltılması ve buna paralel olarak orduda profesyonelleşmenin artırılması, müşterek stratejik komutanlıkların kurulması ve teçhizatın modernleştirilmesi yönünde çalışmalar başlatıldı.

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