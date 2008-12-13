Bir 'küvet' skandalı da KFC'de

Burger King'de 'küvet' skandalı - VİDEO

Genç kızlar burada çektikleri fotoğrafları daha sonra intertette kendi bloglarında yayınladı. Genç kızlar yayınladıkları fotoğrafların altına "haha KFC'de duş almak" ya da "KFC'de zaman" gibi yazılar yazdı.Şimdi Türkiye de dahil dünya genelinde fast food lokantaları bulunan KFC'nin bu çalışanlarına nasıl bir ceza vereceği konuşuluyor.Dört ay önce yine bir fast food lokantası olan Burger King'in bir çalışanı çalıştığı restoranın mutfağında bulaşık teknesinde duş almış ve fotoğraflarını internetten yayınlamıştı. Şirket elemanını bu davranışından dolayı işten atmıştı.