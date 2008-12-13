T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bir 'küvet' skandalı da KFC'de

Fast food zinciri KFC'nin üç genç kadın çalışanı, restoran mutfaktaki bulaşık teknesinde 'küvet keyfi' yaptı

13 Aralık 2008 02:00

Fast food lokantası KFC'nin üç genç kadın çalışanı KFC lokantasının mutfağında bulaşık teknesinde sıcak suyun altında iç çamaşırlarıyla duş aldı.

Genç kızlar burada çektikleri fotoğrafları daha sonra intertette kendi bloglarında yayınladı. Genç kızlar yayınladıkları fotoğrafların altına "haha KFC'de duş almak" ya da "KFC'de zaman" gibi yazılar yazdı. 

Burger King'de 'küvet' skandalı - VİDEO



Şimdi Türkiye de dahil dünya genelinde fast food lokantaları bulunan KFC'nin bu çalışanlarına nasıl bir ceza vereceği konuşuluyor.

Dört ay önce yine bir fast food lokantası olan Burger King'in bir çalışanı çalıştığı restoranın mutfağında bulaşık teknesinde duş almış ve fotoğraflarını internetten yayınlamıştı. Şirket elemanını bu davranışından dolayı işten atmıştı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24