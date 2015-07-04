'Bir kürtajı önlemek için ne kadar ödersiniz?'

"Bir kürtaja mani olmak için ne kadar para verirdiniz?"

ABD'de 26 yaşında bir kadın, prolifeantiwoman.com adresiyle açtığı ve bebeğini doğurmasını isteyenlerden bağış toplamayı amaçladığı web sitesinde bunu soruyor.

Açtığı web sitesinde yer alan imzasız yazıda genç kadın , 26 yaşında ve yedi haftalık hamile olduğunu, bebeği aldırmayı düşündüğünü yazıyor. Ama 72 saat içinde 1 milyon dolar bağış toplarsa çocuğu doğuracağını söylüyor. Parayı topladığı takdirde paranın tamamını, doğacak çocuğu 21 yaşına geldiğinde ona vermek üzere güvenilir bir fonda saklayacağını belirtiyor. Genç kadın, hedeflediği bağışı toplayamazsa, daha önce planladığı şekilde 10 Temmuz’da kürtaj olacak. Bağışları da 7 Temmuz geceyarısına kadar kabul edeceğini belirtiyor.

‘Muhafazakârların asıl niyeti kadını kontrol etmek ‘

Genç kadın bir sayfalık notunda, bu bağış kampanyasını üniversite eğitimini gördüğü eyalette kürtaj karşıtı yasaların son derece sıkı olmasını protesto etmek amacıyla yürüttüğünü söylüyor. Buna göre söz konusu yasa, kadınlardan doktorla görüştükten sonra kürtaj olabilmek için 72 saat beklemesini şart koşuyor. Genç kadın “Yasalar kadınların önüne kürtaj öncesi gereksiz bir bekleme süresi koyuyor ve doktor/hasta arasındaki mahremiyet hakkını ihlal edecek kurallar getirmeyi zorluyor. Kürtaj olabilmek için kendi memleketim olan eyalete geldim ve böylece daha rahat hissediyorum” diyor.