Bir konkordato haberi de sanat dünyasından geldi

Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik süreçte birçok sektörden konkordato haberleri gelmeye devam ederken, bir plak şirketinin ardından sanat dünyasında konkordato başvurusunda bulunan ikinci isim Bali Müzayede oldu.

Bali Müzayede’de, Fikret Mualla'dan Adil Doğançay'a kadar pek çok sanatçının eserleri açık artırmayla satışa sunulmuştu.

Sözcü’den Can Mumay’ın haberine göre, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvuruda Serkan ve Hakan Bali’nin sahibi olduğu müzayede evi için konkordato talebinde bulunuldu. 2018/1033 dosya numaralı başvuruya göre alacaklıların yedi gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.