Bir kitapçık skandalı da Kahramanmaraş'ta

T24 - Kahramanmaraş'ta, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'nda 6. sınıflar için yanlışlıkla 9., 10. ve 11. sınıf kitapçığı gönderildi.





Bu sabah Yüzüncü Yıl İlköğretim Okulu'nda PYBS için gelen 6'ıncı sınıf öğrenciler sınav salonlarında yerlerini alıp, kitapçıkların dağılmasını beklemeye başladı.

Saat 10.00'da başlayacak sınav için göreviler kitapçıkları, açtıklarında 6. sınıf öğrencileri olmalarına karşılık, 9.,10. ve 11. sınıf öğrencilerinin kitapçıklarının gönderildiği anlaşıldı. Bunun üzerine öğrenciler sınıflardan dışarı çıkartılmadı, okula giriş çıkışlar da yasaklandı.

Yaklaşık 1.5 saat bekleyen öğrenciler, kendilerine uygun kitapçıkların getirilmesi ardından sınava başladı. 100 sorunun sorulduğu sınav 100 dakika sürdü.

DHA'nın haberine göre; öğrencilerin 1.5 saat gecikmeli sınava başlamaları dışarıda bekleyen velileri de öfkelendirdi.



Veliler bayıldı

Tepki gösteren bazı öğrenci velileri baygınlık geçirince, 112 Acil Sağlık ekibi çağrıldı. Fenalık geçiren öğrenci velilerine ambulansta müdahale edildi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nas da okula gelerek gelişmeler hakkında inceleme yaptı.





