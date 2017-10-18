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Bir kişiye etek giydirip, kendisini bacağından vurduran suç örgütüne operasyon

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ve ailesi hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulunan bir kişiye etek giydirip, kendisini bacağından vurduran ve bu görüntüleri de internette paylaştıkları suçlamasıyla 9 kişi gözalt

18 Ekim 2017 22:14

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ve ailesi hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulunan bir kişiye etek giydirip, kendisini bacağından vurduran ve bu görüntüleri de internette paylaştıkları suçlamasıyla 9 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir\'de etek giydirilen bir kişinin kendisini tabancayla bacağından vurduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda, kendisini vuran ve tedavi gördüğü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden kaçan kişinin T.Z. olduğu belirlendi. T.Z.\'nin havalimanından kendisini karşılayan grupla birlikte ayrıldığını güvenlik kameralarından tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda T.Z. ve 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, Erzincan\'dan gelen T.Z.\'yi İzmir\'de iki gün beklettiği, ardından da etek giydirip, Konak\'ın Gültepe Mahallesi\'nde bir futbol sahasına götürdükleri, burada kendi kendini bacağından vurması için zor kullandıkları öne sürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan T.Z., şüphelilerden şikayetçi oldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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