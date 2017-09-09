Bir kişinin ölümü ile sonuçlanan servis kavgasında 2 kişi tutuklandı

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE\'de bir ilkokulun bahçesinde servis firmaları arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü 2 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3\'ü serbest kalırken, iki kişi, “Kasten adam öldürme\" ve “Kasten adam yaralama\" suçlarından tutuklandı.

Ümraniye\'de bir ilkokulun bahçesinde servis firmaları arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü 2 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 5 kişi, emniyet işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Bugün öğleden sonra soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na getirilen S.K., M.A., S.V., E.A. ve S.T.B., ilk olarak savcı tarafından sorgulandı. Şüphelilerden S.T.B., savcı tarafından serbest bırakılırken, diğer 4 kişi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildiler.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu yaptığı şüphelilerden M.A.\'yı, “Kasten adam yaralama\", E.A.\'yı da, “Kasten adam öldürme\" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi. Şüphelilerden S.K.\'yı serbest bırakan mahkeme, S.V.\'yi de adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bıraktı. Mahkeme tarafından S.V.\'nin yurt dışına çıkışı yasaklandı.

NE OLMUŞTU?

Ümraniye\'de 5 Eylül 2017 tarihinde bir ilkokulun bahçesinde servis firmaları arasında çıkan silahlı kavgada Ramazan Sarı, Cüneyt Elik ve Kerem Beyazıt yaralanmış, Cüneyt Elik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin olarak Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince 5 kişi gözaltına alınmıştı.