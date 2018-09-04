Bir kişi hayatını kaybetmişti; astsubay ile polisin silahlı kavgası haberlerine yayın yasağı

İstanbul Çekmeköy'de dün, polis memuru S.A. ile bir astsubay arasında yaşanan ve polis memurunun ölümü ile sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin haberlere yayın yasağı getirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yapılan açıklamada "kamuoyunu ve yargıyı yanlış yönlendirecek haberlerin yayınlanmasının olayın aydınlatılmasını zorlaştıracağı" düşünüldüğü için haberle yayın yasağı getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“03.09.2018 tarihinde İstanbul ili Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak'ta bir astsubay ile bir polis memuru arasında meydana gelen ve polis memuru S.A.'nın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kavga olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında delillerin henüz toplanmamış olması, çeşitli haber yayın organlarında duyum niteliğinde kamuoyunu ve yargıyı yanlış yönlendirecek haberlerin yayınlanmasının olayın aydınlatılmasını zorlaştıracağı düşünülmekle, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2 maddesi hükmündeki koşulların oluştuğu anlaşıldığından, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 04.09.2018 tarih ve 2018/7108 D. İş sayılı kararı gereğince 'yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri v.b. isimler ile yayınlanmasının ve haberlerin önlenmesi için yayın yasağı' konulmasına karar verilmiştir."