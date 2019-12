Bir kez daha Nets

New Jersey Nets, NBA Europe Live kapsamında Miami Heat ile oynadığı ikinci maçta da 2 sayı farkla galip geldi. Londra'daki karşılaşma Nets'in 94-92 üstünlüğüyle tamamlandı.







NBA takımlarını Avrupalı basketbolseverlerle buluşturan NBA Europe Live'da ikinci maç bir kez daha New Jersey Nets'in üstünlüğüyle tamamlandı. Miami Heat ile Paris'te karşılaşan Nets, son bölümleri oldukça zevkli geçen karşılaşmayı 94-92'lik skorla kazandı.



Paris'te oynanan ilk maçı uzatmalar sonucu 100-98 kazanan New Jersey, NTV'den canlı yayınlanan Londra'daki ikinci maça da çok iyi başladı. İlk periyotta 30-16'lık üstünlük yakalayan Nets, ikinci çeyrekte toparlanan rakibi karşısında devreyi 50-47 önde geçti.



Dwyane Wade önderliğinde rakibini zorlayan Miami son çeyreğe 65-62 önde girmesine karşın, son bölümlerde Jianlian ve Carter'ı durduramayınca salondan 94-92 yenik ayrıldı.



Vince Carter ve Yi Jianlian ikilisinin etkili oyunuyla sonuca giden New Jersey'de, Carter 30 dakika süre aldığı maçı 19 sayı-4 ribaunt-4 asistle tamamlarken, 21 yaşındaki Çinli yıldız Jianlian 17 sayı-3 ribaunt-2 asistle oynadı. Nets'te Devin Harris de 14 sayı-2 asistle katkı yaptı.



Yaptığı 27 top kaybıyla rakibine ikinci kez kaybeden Miami Heat'de ise Marcus Banks 19 sayı-4 asist, 34 dakika ile maçın en çok süre alan ismi Dwyane Wade de 18 sayı-6 ribaunt-7 asistle mücadele etti.



NBA Europe Live'ın diğer ayakları 14 Ekim Salı ve 17 Ekim Cuma günü Washington Wizards ve New Orleans Hornets arasında, Berlin ve Barcelona'da gerçekleştirilecek. Bu iki maçı da basketbolseverler NTV Spor'dan canlı olarak izleyebilecekler.