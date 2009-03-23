T24 LogoT24 Logo
Spor

Bir kez daha Nadal

Indian Wells'te dünya klasmanının bir numarası Rafael Nadal zafere ulaştı. Kerim Ertem yazdı...

23 Mart 2009 02:00

Masters Tenis Serisi'nin ilk turnuvası olan Indian Wells'te dünya klasmanının bir numarası Rafael Nadal zafere ulaştı. Nadal finalde İskoç Andy Murray'yi 2-0 mağlup etti.


Kortlarda parlayan yıldız / Kerim Ertem yazdı
Dunblane katliamından zafere / Kerim Ertem yazdı
Zvonareva kupaya uzandı

Indian Wells Tenis Turnuvası'nın erkekler finalinde dünya klasmanının bir numarası Rafael Nadal ile 4 numara Andy Murray karşı karşıya geldi.

Nadal, İskoç rakibi karşısında hiç zorlanmadı. Bir saat 20 dakika süren maçı 6-1 ve 6-2'lik iki setle rahat kazanan İspanyol tenisçi kariyerinin 13. masters turnuvası şampiyonluğuna ulaştı.

Nadal böylece sezonun ilk iki büyük turnuvası Avustralya Açık ve Indian Wells'ten zaferle ayrılmış oldu.

Nadal maç sonrası yaptığı açıklamada, "Yılın ilk masters turnuvasını kazanmak benim için çok önemliydi. Sezona rüya gibi bir başlangıç yaptım. Çok çok mutluyum" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24