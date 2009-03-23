Bir kez daha Nadal

Kortlarda parlayan yıldız

/ Kerim Ertem yazdı



Dunblane katliamından zafere

/ Kerim Ertem yazdı



Zvonareva kupaya uzandı

Indian Wells Tenis Turnuvası'nın erkekler finalinde dünya klasmanının bir numarası Rafael Nadal ile 4 numara Andy Murray karşı karşıya geldi.Nadal, İskoç rakibi karşısında hiç zorlanmadı. Bir saat 20 dakika süren maçı 6-1 ve 6-2'lik iki setle rahat kazanan İspanyol tenisçi kariyerinin 13. masters turnuvası şampiyonluğuna ulaştı.Nadal böylece sezonun ilk iki büyük turnuvası Avustralya Açık ve Indian Wells'ten zaferle ayrılmış oldu.Nadal maç sonrası yaptığı açıklamada, "Yılın ilk masters turnuvasını kazanmak benim için çok önemliydi. Sezona rüya gibi bir başlangıç yaptım. Çok çok mutluyum" dedi.