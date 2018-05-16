Bir kez buluştuğu kişiye 65 bin mesaj atınca tutuklandı

ABD'nin Phoneix kentinde geçtiğimiz yıl internette tanıştığı ve sadece 1 kez buluştuğu adama 65 binden fazla mesaj gönderen Jacqueline Ades (31), taciz, tehdit ve gizlice takip etme suçlarından tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Ades, cezaevinde bir televizyon kanalına verdiği röportajda yaşadıklarını anlattı.

Arizona eyaletinde yaşayan Jacqueline Ades'in hayatı, geçtiğimiz yaz internetten tanıştığı bir adamın ardından değişti.

İsmi açıklanmayan adamla sadece bir kez buluştuktan sonra onu kısa mesaj yağmuruna tutan Ades, günde ortalama 500 kez olmak üzere toplam 65 bin kez yazılı olarak tacizde bulundu.

Ades, tehdit, taciz gizlice takip etme (stalk) ve mahkemeye mazeretsiz katılma suçlarından tutuklanarak 8 Mayıs'ta cezaevine gönderildi.

Olay ABD medyasında ilgi çekerken, CBS'ye bağlı KPHO-TV Ades ile cezaevinde röportaj yaptı.

"Ruh eşimi buldum sandım"

Tanışmanın ardından ruh eşini bulduğunu zannettiğini söyleyen Ades, başkalarının yaptığı gibi evlenebileceklerini, her şeyin güzel olabileceğini düşündüğünü açıkladı.

Mesajlarında Yahudilik karşıtı ırkçı söylemlerde bulunan, Hitler'i öven, tanıştığı adamın kanında banyo yapmak istediğini söyleyen Ades, bu ısrarcı ve tehditkar tavrını "Onu böylesine çok sevince kendimi düşünmedim ve bu hale geldim" sözleriyle açıkladı.

"Aşk abartmaktır"

Yetkililer, Ades'in tanıştığı adamı yaklaşık 1 yıldır taciz ettiğini ancak son 1 ayda dozajı iyice artırdığını söyledi.

İddialara göre tacizlerinde sadece mesajlarla yetinmeyen Ades, mağdur sıfatıyla ifade veren adamın evine habersiz girerek banyo yapmış ve başka bir gün de iş yerine giderek kendisini 'eşi' olarak tanıtmış.

Ades, yaşadıklarını ve şu an için bulunduğu durumu da iki kelimeyle özetliyor: Aşk abarmaktır!