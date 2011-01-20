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BİR KEFENDE İKİ CENAZE VE BİR KESİK BACAK İSTANBUL (A.A)

20 Ocak 2011 19:54

-BİR KEFENDE İKİ CENAZE VE BİR KESİK BACAK İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - İstanbul'daki bir hastanede ölen kişinin kefeninde bir bebek cenazesi ile kesik kadın bacağı bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.  Alınan bilgiye göre, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görürken hayatını kaybeden şeker hastası İsmet Aydemir'in (67) cenazesini teslim almak için hastane morguna gelen kardeşi Oruç Aydemir, kefeni açarak cenazeyi görmek istedi.  Kefen açıldığında ağabeyinin cenazesiyle birlikte bir bebek cesedi ve diz üstünden kesilmiş bir kadın bacağı olduğunu gören Aydemir, polise şikayette bulundu.  Bebeğin yaklaşık 1 ay önce ölü olarak doğduğu ve ailesi tarafından alınmadığı, bacağın ise huzurevinde yaşayan bir kadına ait olduğu ve ameliyatla kesildiği öğrenildi.  Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan morg görevlisi A.A, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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