Bir KCK hikâyesi; olmayan gizli tanık yüzünden tutuklandı!..

BDP'li Yaşar Karakuş, 6 Aralık 2011'de "Ağrı Dağı" kod adlı gizli tanığın iddiaları üzerine KCK davası kapsamında tutuklandı. 8 aydır tutuklu olan Karakuş'un avukatının mahkeme aracılığıyla gizli tanığa soru göndermesi üzerine, emniyet "Ağrı Dağı" kod adlı bir tanığın kayıtlarına rastlanmadığını bildirdi.

Karakuş dosyasını ele alan Radikal gazetesi yazarı Ezgi Başaran'ın 'Yaratan ve öldüren polisin tanıkları'' başlığıyla yayımlanan (08.08.2012) yazısı şöyle:

Yaratan ve öldüren polisin tanıkları

Gizli tanık, Erzurum Emniyeti'nde yok. Ağrı Emniyeti'nde yok. 'Ağrı Dağı' halen sadece ve sadece yüce bir coğrafi öğe olarak var.

Başbakan Kürt sorunuyla ilgili sitemkâr: Biz iktidara geldiğimizde şu OHAL’i kaldırın, başka bir şey istemiyoruz dediler. Kaldırdık ama unutuldu.