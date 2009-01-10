‘Bir kararla iki ev arandı’ iddiası

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün evinin aranmasına ilişkin İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nden 6 Ocak'ta alınan mahkeme kararıyla, Küçük'ün boşandığı eski eşi İffet Temren Küçük'ün evinin de arandığı iddia edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara'da gerçekleştirilen gözaltına alma ve arama işlemlerine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Küçük'ün Karakusunlar Öncü Sitesi'ndeki evinin aranmasından sonra gözaltına alınmasının ardından, aynı sitede ancak farklı bir dairede oturan eski eşinin evi de akşam saatlerinde aranmak istendi.



Temren Küçük’ten itiraz



Ancak Temren Küçük, evini aramak için kapısını çalan polislere, Yalçın Küçük'ün evinin aranmasına dair karar ile kendi evinin de aranamayacağını ve evinin aranmak istenmesinin yasadışı olacağını söyledi.

Temren Küçük, tüm uyarılarına rağmen aramanın başlaması üzerine, kendisinin avukat olduğunu ve yapılacaksa aramanın avukatlar gözetiminde gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti. Bunun üzerine eve gelen avukatların da, polise itiraz ettikleri bildirildi.



Tartışma yaşandı



Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından avukatların, Temren Küçük'ün evinde el konulanlara ilişkin düzenlenen tutanağa şerh koyduğu, ayrıca evde yaşananlara ilişkin de tutanak tuttukları belirtildi.

Tutanakta, arama kararında belirtilmeden Temren Küçük'ün evinin aranamayacağının ve barodan görevli avukatlar hazır bulunmadan bir avukatın evinde arama yapılamayacağının yazıldığı öğrenildi. Aramanın ardından Temren Küçük'ün bilgisayarına ait hard diske el konulduğu bildirildi.



Yemek mönüsüne de el konuldu!



Öte yandan, gözaltına alınan Bağımsız Cumhuriyet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Engin Aydın'ın evinde arama yapan polislerin, Aydın'ın bir süre önce evlenen oğlunun düğününe katılan konukların oturma düzenlerinin yer aldığı liste ile davetlilere verilecek yemeklerin yazılı olduğu mönüye el koyduğu öğrenildi.



