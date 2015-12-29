Bir kar uyarısı da İstanbul Valiliği'nden: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın

Meteorolojiden yapılan kutupsal soğuk ve yoğun kar yağışı uyarısı ardından İstanbul Valiliği'nden de il genelinde etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, “Yaşlı, çocuk, hamile bayanlar ile kalp ve akciğer hastalığı olanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması” önerilirken; vatandaşların “zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları” ve “acil çağrı için 155 Polis İmdat, 156 Alo Jandarma, 159 Karayolları telefon numaralarını aramaları” önerildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporunda; İstanbul'da çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren beklenen kar yağışının aynı gün akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, cumartesi günü sabah saatlerine kadar aralıklarla yoğun kar sağanakları şeklinde devam edeceği tahmin edilmektedir. Kar yağışı ile birlikte rüzgârın kuzey (Kuzey ve Kuzeydoğu) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi ve yer yer tipi olayı beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Sıcaklık 12 derece birden düşecek

Açıklamada şu uyarılara yapıldı:

"Ayrıca, sıcaklığın hissedilir derecede (8-12 derece) düşeceği tahmin edilmektedir. Kar yağışı, don ve buzlanmanın ve ani sıcaklık düşüşü nedeniyle halkımızın günlük yaşantısını olumsuz yönde etkilememesi için, aşağıdaki tedbirlerin uygulamaya konulması kararlaştırılmıştır. Kar yağışı, don ve buzlanmanın etkili olduğu gün ve saatlerde;

- Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçları ile yola çıkan vatandaşlarımızın mutlaka kar lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı vb. kullanmaları/bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları,

- Trafik kuralları, işaret ve işaretçilerine uymaları,

- Acil yardım, kurtarma, yol bakım ve müdahale araçlarının, görev mahalline en seri şekilde ulaşmaları için, sürücülerimizin emniyet şeritlerini kullanmamaları ve bu hususta hassasiyet göstermeleri, ayrıca trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergâhları kullanmaları, arıza hallerinde araçların sürücüler tarafından terk edilmemesi ve acil çağrı için 155 Polis İmdat, 156 Alo Jandarma, 159 Karayolları telefon numaralarını aramaları,

- Elektrik kesintisi ve buna bağlı olarak oluşacak su kesintisi, ısınma ve aydınlatma gibi günlük ihtiyaçların karşılanması hususunda tedbirli ve dikkatli olmaları,

- Elektrik enerjisinin sağlıklı verilemediği hallerde oluşabilecek düzensiz voltaj durumlarında, elektrikli ev aletlerinin kontrollü bir şekilde kullanılması,

- Görevli ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırma yönünde destekleyici anlayışla; site, apartman ve işyeri sorumlu yönetici ve sahiplerinin imkânları ölçüsünde mevcut alanlarını, giriş ve çıkış yollarını kar ve buzdan temizlemeleri,

Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü günlerde, sağlık yetkililerinin önerdiği gibi;

"Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın"

- Yaşlı, çocuk, hamile bayanlar ile kalp ve akciğer hastalığı olanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması,

- Hava koşullarına uygun giysilerin giyilmesi,

- Zorunlu olmadıkça av, gezi, piknik amaçlı açık araziye çıkılmaması,

- Kapalı alanlarda mangal gibi aparatların kullanılmaması, baca temizliğinin yapılması ve sobaların dikkatli yakılması,

Can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca vatandaşlarımız ihtiyaç duyduğu durumlarda; İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (İstanbul AFAD) 0212 455 70 00 ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) 0212 444 25 66 numaralı telefonlarını aramaları gerekmektedir."