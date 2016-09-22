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“Bir kadına tekmek atmak yalnızca karnındaki bebeğin hakkıdır”

MHP Bodrum teşkilatı, Ayşegül Terzi'ye atılan tekmeye tepki gösterdi

22 Eylül 2016 23:19

MHP Bodrum İlçe Başkanlığı, hemşire Ayşegül Terzi'nin şort giydiği için saldırıya uğramasına tepki gösterdi, binaya “Kadına şiddete hayır, bir kadına tekme atmak sadece karnındaki bebeğin hakkıdır” yazılı pankart astı.

MHP Bodrum İlçe Başkanı Cengizhan Sancar, hem kadına hem çocuğa şiddet uygulanmasına karşı olduklarını söyledi. Kesinlikle bu tür davranışları kabul ve tasvip etmelerinin söz konusu olmadığını belirten Sancar, şunları söyledi:

"Kadın ve çocuklarımız en kutsal varlıklarımızdır. Bir vatandaşımızın giyimi, kuşamı ve davranışları üzerine yapılan her türlü saldırıya karşıyız. Herkes birbirine özel yaşantısına, giyimine saygı göstermeli. Aksi takdirde bu tür davranışlar ileride başı örtülü kadınlarımıza da yönelik yapılabilir. Bu tür hareketler, basit bir tekme atma vakası olarak görülmemeli. Vatandaşlarımız arasındaki kutuplaşmayı arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Kadınlarımıza yönelik her türlü hareket önce buna tanık olan erkekler olarak bizler müdahale etmeli önlemeliyiz."

 

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