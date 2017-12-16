Hürriyet yazarı Ayşe Baykal, Türkiye'de erişime engellenen ikinci eş bulma sitesi hakkında, "Garip karşılayacaksınız biliyorum ama ben böyle bir sitenin açılmasından ziyade açılma gerekçesine taktım kafayı" dedi. "Bir kadın için ikinci eş olmak nasıl bir çözüm olabilir?" diye soran Baykal, "Bir kadın, bir erkeği hayat arkadaşı olarak değil de içinde bulunduğu durumdan kurtarıcı kişi olarak görüyorsa oturup düşünmeliyiz" ifadesini kullandı.

Baykal'ın "Bir kadın için ikinci eş olmak nasıl bir çözüm olabilir?" başlığıyla (16 Aralık 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

İngiltere ve Endonezya’dan sonra ülkemizde açılan “ikinci evlilik sitesi” nedir, ne değildir bakayım derken “Erişime engellendi!” yazısıyla karşılaştım. Büyük tepki çeken site kapatıldı kapatılmasına da ardında bıraktığı soru işaretleri ne olacak?

Garip karşılayacaksınız biliyorum ama ben böyle bir sitenin açılmasından ziyade açılma gerekçesine taktım kafayı, hem de fena. Kendimi acayip aşağılanmış hissettim.

Şöyle diyor site sahibi; “Kendi çevremden kırk beş yaşında ve hiç evlenmemiş bir bayan arkadaş hâlâ bakire olduğunu söylediğinde bu fikir aklıma geldi. Kendisi, ikinci eş olmanın kendisi için bir çözüm olabileceğini ama doğru birini bulmanın çok zor olduğunu söyledi. Biz de durumları uyan erkek ve kadınları bir araya getiren siteyi kurduk. Amacımız insanımızın en doğru tercihi yapmasına olanak sağlamaktır."

Site sahibinin gerekçesinden anladığım kadarıyla 40 yaş üstü bakire olmak sorun. Gerçi “45 yaşında bir kadının bakire olmasının fıkhen ve toplum ahlakı açısından nasıl bir sakıncası olabilir?”in cevabını bulamadım ama anladığım kadarıyla utanılması ve çözülmesi gereken bir sorun.

Asıl üzücü olan, bir kadının bu gerekçeyle kendini ezik hissederek ikinci eş olmayı istemesi ve bunun sonucunda girişimci olan birilerinin de ona iyilik (!) yapmak adına ikinci eş bulma sitesi kurması.

Bu gerekçelerle bir evlilik sitesinin kurulması, tepki ile karşılanmaktan ziyade araştırılması gereken ciddi sosyolojik bir vakıadır.

Bir kadın, bir erkeği hayat arkadaşı olarak değil de içinde bulunduğu durumdan kurtarıcı kişi olarak görüyorsa oturup düşünmeliyiz. Üstelik ikinci eş olması durumundaki “toplum baskısı” öyle yabana atılır cinsten bir durum değil.

Kadın, bireydir ve değerlidir; bir erkekle cinsel birliktelik yaşamış olması ona insan olarak artı bir değer kazandırmaz.

Toplumun kadın için öngördüğü bir yaştan sonra bakire olmak utanılacak ve eksiklik hissedilecek bir durum değildir.

45 yaşında bir erkek bakir olunca sorun yok ama kadın olunca sorun. Nasıl bir mantıktır bu? Kadın onurunun bu kadar yok sayılmasını kabul edemiyorum.

Bahse konu olan siteye kriterlerini yazan kişilerin yorumlarından (bir internet sitesinin paylaşımından okudum) erkeklerin ikinci birlikteliklerini gizlilik çerçevesinde yapmak istedikleri anlaşılıyor. Yani hem İslami hassasiyetin olacak hem de İslam’da olmayan gizli nikâhla yapacaksın bunu.

Nasıl bir mantıktır bu? Sorsalar, Allah’tan çok korkarız en çok da O’nu kandırmaya çalışıyoruz.

Bu işlerin şakası yok. Bir arkadaşımın patronunun eşi ve sevgilisi vardı. Kadınların birbirinden haberi yoktu ama iş yerinde herkes biliyordu. Eşinden ve sevgilisinden birer çocuğu olan bu adamın çocukları aynı anaokuluna gidiyor ve kardeş olduklarını bilmiyorlardı. Nasıl bir gelecek bizi bekliyor düşünebiliyor musunuz?

Kim kiminle nasıl yaşamak istiyorsa yaşasın hiçbir itirazım yok ama dürüstçe yapsın bunu. Hayatımızı kitaba uydurmak yerine kitabı kendimize uydurmaktan vazgeçelim artık.

Sırf kadın veya erkek cinsel birliktelik yaşamak istiyor diye nikâh meselesini sulandırmaya gerek yok.