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'Bir kadın, eşiyle cinsel ilişkiyi reddedemez' diyen vaiz hakkında suç duyurusu

Berlin’in Neukölln semtindeki El Nur Camisi’nde vaaz veren Abdülmuaz el-Eila'nın sözleri tartışmaya yol açtı

08 Şubat 2015 09:48

Almanya’da Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu örgütünden Ayşe Demir (45), camilerde vaaz veren Mısırlı imamdan şikâyetçi oldu.

Berlin’in Neukölln semtindeki El Nur Camisi’nde vaaz veren Abdülmuaz el-Eila, “Bir kadın, eşiyle cinsel ilişkiyi reddemez. Bir erkek eşini yatağa çağırdığında, kadın da itiraz edip uyuduğunda melekler onu lanetler” demişti. “Vaizin sözlerine uyulması halinde, durum tecavüzle sonuçlanabilir” diyen Ayşe Demir, bu sözlerin kışkırtıcı, küçük düşürücü ve suça teşvik olduğunu belirterek imam hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ancak Demir, şikâyetine rağmen ülke ülke gezen vaizin Alman mahkemesi önünde hesap vermesini beklemediğini belirterek “Belki ifade özgürlüğüne girer” dedi.

 

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