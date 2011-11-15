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Bir kadın dayısının oğlu tarafından öldürüldü KAHRAMANMARAŞ (A.A)

15 Kasım 2011 02:00

-Bir kadın dayısının oğlu tarafından öldürüldü KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 14.11.2011 - Kahramanmaraş'ta 2 çocuk annesi kadın, dayısının oğlu tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Sümbüllü Mahallesi'nde 2 kızı ile birlikte yaşayan 40 yaşındaki Kifayet Alan'ın evine gelen dayısının oğlu Ş.Ö (34), Kifayet Alan'ı 6 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.  Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kifayet Alan'a müdahale etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.  Cinayetin ardından firar eden zanlı Ş.Ö, polis ekipleri tarafından olay yerine yakın bir sokakta yakalandı. Bu arada cinayeti haber alan Alan'ın yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde fenalaşan anne Güldane Alan ve baba Ramazan Alan ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kifayet Alan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sağlık kontrolünün ardından emniyette sorgulanan Ş.Ö'nün 130 promil alkollü olduğu belirlendi. Zanlı Ş.Ö'nün verdiği ilk ifadede namusu için olayı gerçekleştirdiği söylediği öğrenildi. Öte yandan, cinayet zanlısı Ş.Ö'nün bir süre önce boşanan halasının kızı Kifayet Alan'ın küçükken yanında kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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