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BİR KADIN DAHA CİNAYET KURBANI AYDIN (A.A)

04 Mayıs 2011 22:04

-BİR KADIN DAHA CİNAYET KURBANI AYDIN (A.A) - 04.05.2011 - Aydın'da bir kadın, eski eşinin arkadaşı olduğu bildirilen kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.  Alınan bilgiye göre, İskender Cenap Ege Parkı'ndaki olayda, F.K, daha önce birlikte yaşamayı teklif ettiği arkadaşının eski eşi Vesile Tekin (39) ile konuşmak istedi.  F.K, kendisiyle konuşmayı kabul etmeyen Vesile Tekin'i bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Vesile Tekin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zanlı F.K, Efeler Polis Merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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