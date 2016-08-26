Bir kadın daha boşanmak istediği kocası tarafından öldürüldü!

Karaman’da 40 yaşındaki Erdal Ersoy, boşanma aşamasındaki eşi 39 yaşındaki Nazife Ersoy’u silahla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

DHA'nın haberine göre; olay, saat 15.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi Mut Caddesi üzerinde meydana geldi. Uyuşturucu satmak suçundan Konya’nın Seydişehir İlçesi’ndeki Yarı Açık Cezaevi’nde yatan Erdal Ersoy, 17 Ağustos tarihinde izinli olarak cezaevinden çıktı. Memleketi Karaman’a giden Erdal Ersoy, bugün öğle saatlerinde boşanma aşamasında olduğu eşi Nazife Ersoy’a ait lokantaya gitti. Boşanma davası nedeniyle Ersoy çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında belindeki tabancasını çıkaran Erdal Ersoy eşini kurşun yağmuruna tuttu. Başından, göğsünden ve karnından vurulan Nazife Ersoy kanlar içerisinde yere yığıldı. Daha sonra tabancayı başına dayayan Erdal Ersoy intihar etti. Olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan muayene sonrası Nazife Ersoy’un öldüğü tespit edilirken, ağır yaralı olduğu belirlenen Erdal Ersoy Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Nazife Ersoy’un olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Eşini vurduktan sonra intihar eden Erdal Ersoy’un cezaevi izninin dün bittiği ve teslim olmadığı için de firari konuma düştüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.