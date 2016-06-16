Bir kadın cinayeti daha; genç kadın evinde bıçaklanmış halde bulundu!

İstanbul Ümraniye'de Zeynep Nalbant'ın(29) cesedi evinde vücudunun birçok yerinden bıçaklanmış halde bulundu. Olay, Ümraniye Site Mahallesi Adıvar sokakta saat 21.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre Zeynep Nalbant'a 2 gündür ulaşamayan arkadaşları oturduğu eve geldi. Dairenin kapısına gelen arkadaşları girişte kan olduğunu fark etti. Bunun üzerine polise haber verildi.

Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi

DHA'nın haberine göre, çilingir yardımıyla daireye giren polisler, genç kadının kanlar içerisindeki cesedi ile karşılaştı. Polislerin ilk incelemesinde kadının vücudunun birçok yerinden bıçaklandığı belirlendi. Savcı incelemesinin ardından Zeynep Nalbant'ın cesedi Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı cenaze aracıyla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro dedektifleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olayın olduğu yere yakın MOBESE ve güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Bina sakini olayı anlattı

Cinayetin yaşandığı apartmanda oturan bir bina sakini ise yaşanan olayla ilgili şunları söyledi: "Dün akşam geldiler, zile bastılar arkadaşlarına ulaşamadıklarını söylediler. Sonra geri gittiler. Diğer gün geldiğimizde kapının önünde kan vardı. O gün akşamüzeri arkadaşı geldi. Arkadaşına ulaşamadığını söyledi. Polise haber verildi. Sonra polis geldi, çilingir yardımıyla içeri girdiler ve cinayeti gördüler. Memur arkadaşlar parmak izi alırken, kadının her tarafı kan içindeydi. Çıplaktı. 3 ay önce taşındılar. Kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Kim olduklarını bilmiyoruz. Zaten yeni taşındılar. Sorun yaşanıyordu. Önceden de alacak verecek kavgası olmuştu aralarında."