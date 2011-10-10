-Bir kadın cinayeti daha ANKARA (A.A) - 09.10.2011 - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yol kenarındaki bir çukura bırakılmış olarak bulunan Hülya Sütçü'yü (26) öldürdüğü iddia edilen eşi Barış Sütçü (30), Haymana'da teslim oldu. Hülya Sütçü'nün 3 ay önce evden kaçtığı, Ankara'da bir sığınma evine yerleştiği 2 aydır orada kaldığı öğrenildi. Kocası Barış Sütçü ile tekrar bir araya gelmek için yaptığı görüşmede, Hülya Sütçü'nün hayatını kaybettiği iddia edildi. 2 kız 1 oğlan annesi olan Hülya Sütçü ile Barış Sütçü'nün akraba oldukları, 2003 yılında evlendikleri öğrenildi. Hülya Sütçü'nün cesedi Adli Tıp Kurumunda incelenirken, gözaltına alınan Barış Sütçü de yarın Gölbaşı'nda mahkemeye çıkacak. Bir ihbarı değerlendiren Gölbaşı Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Hülya Sütçü'nün cesedini Haymana karayolunun 2. kilometresindeki Taşpınar Mahallesi mevkisinde, yol kenarındaki bir çukura bırakılmış olarak bulmuştu.