Bir kadın cinayeti daha; 70 yaşındaki eski eşini kurşunladı!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, boşandığı eşi 70 yaşındaki Abide Demirli'yi kurşunlayarak öldüren 73 yaşındaki O.B. polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Cinayetin mal paylaşımı anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği öne sürüldü.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Faruk Çark’ın haberine göre, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk babası O.B., kendisi gibi uzun yıllar Almanya'da çalıştıktan sonra emekli olan eşi Abide Demirli'den 3 ay önce boşandı. İddiaya göre, ikili arasında boşanmanın ardından gayrimenkullerin paylaşımı konusunda anlaşmazlık çıktı. O.B., bugün saat 10.30 sıralarında Namık Kemal Caddesi'nde bisikletle giderken boşandığı eşi Demirli'ye rastladı. Elinde poşetlerle alışverişten dönen Demirli, karşısında boşandığı eşini görünce panikle kaçarak yakındaki bir inşaata sağınmak istedi. Ancak, bu sırada B., belinden çıkardığı tabancasını ateşleyerek Demirli'yi kurşun yağmuruna tuttu.

İkisi boynu, biri kalbine isabet eden üç kurşunla yere yığılan Demirli, olay yerinde yaşamını yitirdi. Demirli'nin cesedi savcı ve polisin olay yerindeki incelemeleninin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan O.B.'yi suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.