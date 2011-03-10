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BİR KADIN CİNAYETİ DAHA ADANA (A.A)

10 Mart 2011 12:07

-BİR KADIN CİNAYETİ DAHA  ADANA (A.A) - 10.03.2011 - Adana'da, iki çocuk annesi kadın, eşi tarafından tabancayla öldürüldü. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, cinayet, merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi 4. Sokak'taki bir apartmanda işlendi. Para sıkıntısından kaynaklanan geçimsizlik nedeniyle zaman zaman aralarında sorun çıktığı belirtilen Sevgi S. (26) ve Hasan S. (34), sabah erken saatlerde yine tartışmaya başladı. İddiaya göre, tartışma sırasında, Hasan S, ilköğretim okulu öğrencisi iki çocuğunun evde bulunduğu sırada, aynı zamanda teyzesinin kızı olan eşi Sevgi S'yi tabancayla vurarak öldürdü. Cinayeti ise çiftin çocukları telefonla arayarak polise bildirdi. Zanlının gözaltına alındığı, cinayetle ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. Bu arada, cinayeti öğrenince olay yerine gelen çiftin yakınları sinir krizi geçirdiler. Görgü tanığı çocuklar ise polis aracına bindirilerek, ifadelerine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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