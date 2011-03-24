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Bir kadın cinayeti daha!

3 yıllık evli bir çocuk annesi kadın, evinde boğulmuş ve çuval içinde kefenlenmiş halde bulundu...

24 Mart 2011 02:00

T24 - 3 yıllık evli bir çocuk annesi kadın, evinde boğulmuş ve çuval içinde kefenlenmiş halde bulundu.

Kadın cinayetlerinin bir yenisi de Konya’nın Meram İlçesi’nde yaşandı. 3 yıllık evli Havvanur Çartı (19), dört gün önce 2 yaşındaki oğlunu annesi Sultan Özçelik’in (46) yanına bıraktı. Özçelik’in cep telefonuna önceki gün kızının telefon numarasından, “Anne ben İstanbul’a gidiyorum. Merak etme. Birkaç güne kadar dönerim” yazılı mesaj geldi. Bunun üzerine gittiği evde kapı açılmayınca yedek anahtarla içeri giren Sultan Özçelik, çuval içinde kefenlenmiş halde kızının cesediyle karşılaştı. Kadının boğularak öldürüldükten sonra kefenlenip çuvalın içinde konulduğunu saptayan polis, inşaat işçisi koca Yalçın Çartı’yı (22) arıyor. Komşuları, mahalleye 15 gün önce taşınan çiftin sürekli kavga ettiğini söyledi.




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