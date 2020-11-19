Bir jetin havada kaybolması üzerine Tayvan ülkedeki tüm F-16'ları güvenlik endişesiyle yere indirdi

Tayvan eğitim uçuşları sırasında biri kaybolan ve hâlâ arama çalışmaları süren jetlerin ardından bütün F16 jetlerini yere indirme kararı aldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, güvenlik önlemleri nedeniyle Tayvan hava sahasında 150 F16 savaş jetinin uçuşu durduruldu.

Tayvan Hava Kuvvetleri, 44 yaşında bir pilot tarafından kullanılan bir F16'nın kalkıştan 2 dakika sonra kaybolduğunu duyurdu. Kayıp vakasından birkaç hafta önce de bir pilot, eğitim sırasında F-5E jetini kullanırken denize çakıldı ve hayatını kaybetti.

Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen, "Kurtarma görevi şu an en büyük önceliğimiz. Hava Kuvvetleri, bütün F-16'ları gerekli güvenlik kontrolleri için yere indirdi" dedi.

Çin, son aylarda Tayvan üzerindeki baskısını hava sahasını kullanarak arttırıyordu.