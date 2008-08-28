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Bir iyi bir kötü haber

İstanbul'da sevindik, Bükreş'te üzüldük...

28 Ağustos 2008 03:00

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda mücadele eden iki temsilcimizden Fenerbahçe adını Devler Ligi'ne yazdırırken, Galatasaray yoluna UEFA Kupası'nda devam edecek. 

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final sevinci yaşayan Fenerbahçe, Sırp temsilcisi Partizan'ı 2-2'nin rövanşında Kadıköy'de 2-1'lik skorla saf dışı bırakmayı başardı. Sarı Kanarya'nın galibiyet golleri Semih Şentürk ve kaptan Alex'ten geldi. Son yıllarda Avrupa'da eski görüntüsünden uzak olan Galatasaray ise ilk maçta aldığı 2-2'lik neticenin dezavantajıyla çıktığı Steaua Bükreş deplasmanında ofsayttan yediği golle 1-0 mağlup oldu.



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