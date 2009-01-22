Bir itirafçının portresi

İntihar eden Jandarma Albay Abdülkerim Kırca için yönelttiği ‘birçok yargısız infazın sorumlusu’ suçlamasıyla gündeme gelen PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan’ın JİTEM’in 7 kişilik ilk kadrosunda yer aldığı iddia edildi.



PKK itirafçısı Abdulkadir Aygan’ın ismi, intihar eden Jandarma Albay Abdülkerim Kırca’ya yönelik suçlamalarıyla bir kez daha gündeme geldi.

PKK itirafçısı olan, daha sonra varlığı resmi olarak kabul edilmeyen Jandarma istihbarat birimi JİTEM’e katılan, aralarında Musa Anter’in de bulunduğu birçok faili meçhul cinayete karıştığını açıklayan Aygan, halen İsveç’te yaşıyor. Aygan’ın annesinin babası Seyid Ahmet Keser, Abdullah Öcalan’ın babası Ömer Öcalan’ın kuzeni.

1958’de Urfa’nın Suruç ilçesinin Uzunhıdır köyünde doğan Aygan’ın ailesi, ekonomik sıkıntılardan dolayı Osmaniye’ye göç etti. 1975’te Adana Meslek Lisesi’ne giren Aygan, 1977’de PKK ile tanıştı ve örgütün ilk yapılanma yıllarında görev aldı, ardından okulu bırakarak terör örgütüne katıldı.

1980’de düzenlenen bir baskında tutuklanan Aygan, Gaziantep, Nizip ve Kilis cezaevlerinde yaklaşık 1.5 yıl hapis yattı.



Rum kesimine iltica etti



1982’de KKTC’de’de askerlik yaparken, yakalanan bazı PKK’lıların kendisi aleyhine ifade verdiği bilgisini alınca üniforması ve silahıyla birlikte Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne iltica etti.



JİTEM’in ilk kadrosunda



Oradan da önce Yunanistan’a, ardından Avrupa ülkelerine geçti. Bir süre Avrupa’da kaldıktan sonra Lübnan’a giden Aygan, burada tekrar PKK’ya katıldı ve kamplarda eğitim gördü.

1985’te Siirt’teki Hürmüz mezrası baskınından önce güvenlik güçlerine teslim olan Aygan, Diyarbakır Cezaevi’nde itirafçılar koğuşunda kaldı. Müebbet hapse mahkûm olan Aygan, pişmanlık yasasından yararlanarak 1990’da tahliye edildi.

İddiaya göre, askerlik görevinin ardından Cem Ersever’in girişimiyle yeni kurulan ve aralarında başka itirafçılarında bulunduğu JİTEM’in ilk 7 kişilik kadrosunda yer aldı.

Şanlıurfa doğumlu olan Aygan’a bu dönemde Malatya nüfusuna kayıtlı “Aziz Turan” adına resmi nüfus cüzdanı çıkarıldı ve daha sonra itirafçılara tanınan ‘sivil memur’ statüsüne alındı.

2000 yılına kadar Ersever’in kurduğu yapılanmada, aralarında Musa Anter’in de bulunduğu birçok faili meçhul cinayette görev aldığı öne sürülen Aygan, daha sonra sivil memurluk görevinden istifa ederek ailesiyle birlikte Gaziantep’e yerleşti.

Burada bir süre boyacılık, inşaatlarda sıvacılık yapan Aygan, daha sonra İsveç’e yerleşti. Evli ve 5 çocuk babası olan Aygan, 2003 yılından bu yana İsveç’te yaşıyor. Aygan 2006’da İsveç’te, cinayetinde rol aldığı Musa Anter’in kızı Rahşan Anter Yorozlu ile buluşmuş ve pişmanlığını dile getirmişti.



Suç itirafları



Aygan burada yaşadığı dönemde çeşitli basın yayın organlarına verdiği demeçlerde, JİTEM’de görev yaptığı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlere ilişkin bilgiler verdi. Aygan açıklamalarında, 12 Eylül’den önce girdiği silahlı çatışmalarda 6 ülkücüyü de öldürdüğünü söyledi.

Aygan verdiği bir demecinde, 10 Haziran 1994’te Diyarbakır’da kaçırılan Murat Aslan’ın bir dere kenarında öldürüldüğünü, üzerine benzin dökülüp yakıldığını anlatmış ve bunun üzerine çocuğun babası İzzettin Aslan savcılığa başvurmuştu. Savcılığın kararı üzerine kazılan mezarda yanmış kemikler bulunmuş, Adli Tıp bu kemiklerin yüzde 99.99 Murat Aslan’a ait olduğunu açıklamıştı.

Aygan son olarak da Ankara’da evinde intihar eden emekli Jandarma Albay Abdülkerim Kırca’nın, birçok faili meçhul cinayetin talimatını verdiğini ve bazılarında da bizzat rol aldığını iddia etmişti. Bu iddia da bazı basın yayın organlarında yer almış, ardından Kırca intihar etmişti.