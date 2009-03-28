'Bir ilki başarmak istiyoruz '



Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, İspanya maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, çok güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını ancak Türk Milli Takımı'nın yine bir ilke imza atmak için sahaya çıkacağını söyledi.





2010 Dünya Kupası elemelerinde İspanya ile Türkiye arasında oynanacak maç öncesi, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Türk ve İspanyol basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Çok zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını bildiklerini belirten Terim, buna karşın Türkiye'nin felsefesi gereği rakip ve koşullar ne olursa olsun sahaya her zaman kazanmak için çıkacağını söyledi.



"Bizim bir felsefimiz var. Kazanırız, kaybederiz ama bu felsefeden bugüne kadar hiç vazgeçmedik" diye Terim, "Kaldı ki benim de oyuncularımın da bazı alışkanlıkları var. Bunlar da ilkleri yapmak. Çok güçlü bir rakiple oynayacağız, çok zor bir maç olacak ama Türk Milli Takımı yine bir ilke imza atmak için sahaya çıkacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu





"SAYGI DUYUYORUZ AMA ASLA TESLİM OLMAYIZ"



İspanya'yı çok ciddi şekilde analiz ettiklerini ifade eden Fatih Terim, "Son 30 maçının büyük bölümünü kazanan, son Avrupa şampiyonu, dünya sıralamasında bir numara olan, performansına, oyun anlayışına saygı duyduğumuz bir rakiple oynayacağız. Ama takdir ki edersiniz futbol, saygı duyduğunuz takımlar karşısında teslim olacağınız anlamına gelmez" dedi.



"BİZİ BÜYÜME ÇAĞINDAKİ BİR ÇOCUK GİBİ DÜŞÜNÜN"



İspanya'nın Avrupa'nın en önemli takımı olduğunun altını çizen Terim, "İspanya'yı Dünya Kupası'nda veya Avrupa Şampiyonası'nda görmediğimiz zaman İspanyol medyası veya İspanyol kamuoyu eleştirebilir ama biz Avrupa üçüncüsü olduğumuz zaman bu çok önemli bir başarıdır. Bizi yeni büyüme çağındaki bir çocuk gibi düşünün. Zaman zaman yürürken düşebiliriz ama büyümeyi çok isteyen bir takımız" şeklinde konuştu.



"RAKİBİMİZ SEYİRCİ BASKISI KURMAK İSTEYECEK"



Karşılaşmanın Bernabau Stadı'nda oynanacak olmasına dikkat çeken Terim, "İspanya Milli Takımı'nın uzun süredir Madrid'e maç almadığını düşünürsek, belli ki bizi seyirci baskısı altında tutmak isteyecekler. Bernabau Stadı'nın özelliği maça çok sayıda seyircinin gelmesi. Demek ki karşımızda bizi çok ciddiye alan, maçın zor geçeceğini inanan bir rakibimiz var" dedi.



"NİHAT KAPTAN ÇIKACAK"



Terim, bir İspanyol gazetecinin Nihat Kahveci ile ilgili sorusunu da, "Nihat Bernabau'da takımımız başında kaptan olarak sahaya çıkacak" yanıtını verdi.



"OYUNCULARIMIZA SAYGI DUYMALIYIZ"



Bir zamanlar hayal edilmesi bile imkansız başarılar aldıklarını söyleyen Terim, "Ama bu konuda halen hedeflerimizin gerisinde kaldık. Üzülerek söylüyorum ki ülkemizdeki futbol algısını ne yazık ki halen istediğimiz düzeye taşıyamadık." dedi.



İstanbul’da geçirdiğimiz Pazar günü biraraya geldikten sonra sürekli rehabilitasyon yaptıklarını da belirten Terim, "Moral değerleri çok aşağılarda olan oyuncularımızı yalnızca fiziki yönden hazır tutmak, aynı zamanda üzerlerinde oluşan baskıdan kurtarmaya çalışıyoruz. 5 takımın şampiyonluk uğraşı verdiği bir lig yapısına sahibiz. Fakat taraftar baskısı, medya baskısı ve kamuoyu baskısı oyuncuları o kadar çok etkiliyor ki oyuncular gerçek performanslarını yansıtmakta zorlanıyorlar. Böyle bir algı uluslararası platformda rekabet ettiğimiz hiçbir ülkede yok." şeklinde konuştu.



"Bugün 5. günümüz ve oyuncularımızın yüzü daha yeni yeni gülüyor, kendilerine daha yeni yeni geliyorlar. Sizce yazık değil mi?" diyen Terim, "Şimdi bu algıyı değiştirmek zorundayız. Futbolun kaybedildiğinde utanç duyulacak bir oyun olmadığını kavramak zorundayız. Futbolcunun herşeyden önce insan olduğunu, yaşamını olumsuz etkileyen tepkiler karşısında gerçek performansını sergilemesi için oyuncularımıza saygı duymalıyız." dedi.



Emre Aşık'ın durumunun iyi olduğunu ve bir sorunu olmadığını söyleyen Fatih Terim, "Açıkçası tabi bu Çarşamba, Pazar, Hamburg ve diğer maçlar Galatasaraylı oyuncuların yorgun ve moralsiz gelmesine sebep oldu tabiki ama iyi şu anda." diye konuştu.



Kendisinin iyi olduğunu, zor zamanlarda da ortaya formda bir Terim’in çıkması gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Oyuncularım iyi, 4 günde iki maç oynayacağız ama burada önem verilmenin, sokakta yolunuzu çevirerek takdirleri duymanın çok hoş geldiği bir ortamdayız." dedi.



"BEKLENTİLERİN FARKINDAYIZ"



İspanya'ya saygı duyduklarını ama kendilerinden beklentilerin de farkında olduklarını söyleyen Terim, "Oyuncularım ve ekip olarak bizde formdayız, inşallah ekip olarak bunun neticesini alırız. Oyuncularımız kaybetmekten korkmuyor, yerel oynamıyoruz biz uluslararası oynuyoruz. Uluslararası arenada belirli bir seviyenin altına düşemezsiniz. Türk milli takımının eksiğini kimse sormuyor." şeklinde konuştu.



"Oyuncularımıza A ve B planlarımızı açıkladık" diyen Terim, "B planımızla oynayacağız. Oyun içinde çok rahat dönebileceğimiz bir olgunluğa ulaştığımızı düşünüyorum. O yüzden kendi şarkımızı, kendi bestemizi söyleyeceğiz ve buradan tek ses çıkarmayı ümit ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.



