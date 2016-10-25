Bir ilk; Fethullah Gülen'in iadesi için Adalet Bakanı Bozdağ ABD'ye gitti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in iadesi için ilk kez ABD'ye gitti. Bakan Bozdağ, Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen hakkında "ABD için Bin Ladin neyse Gülen bizim için o" ifadesini kullandı.

Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ "Türkiye'nin hassasiyetlerini ABD'li en yüksek yetkiliye aktarma fırsatı bulacağız. Gelinen noktayı değerlendireceğiz, iade anlaşmasının hükümlerini bir kez daha gözden geçireceğiz" diyen Bozdağ, "Biz istiyoruz ki ABD - Türkiye arasındaki ilişkiler bir terörist yüzünden etkilenmesin" diye konuştu.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Daha önce ABD'li yetkili makamlara 4 ayrı yargı dosyası gönderdik, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsüne ilişkin geçici tutuklama taleplerimizi de kendilerine ilettik. Mevkidaşım Loretta hanımefendi ile birebir bu konuyu görüşme imkanımız olacak. Türkiye'nin hassasiyetlerini ABD'li en yüksek yetkiliye aktarma fırsatı bulacağız. Gelinen noktayı değerlendireceğiz, iade anlaşmasının hükümlerini bir kez daha gözden geçireceğiz. Dosyadaki delil durumu, gerekli olandan daha fazlasını içeriyor.

Sadece ABD'nin değil, başka ülkelerin de iade taleplerini göz önünde bulundurduğumuzda en dolu dosya bizimkidir. İadesi için aramızdaki sözleşmenin ön gördüğü şartları fazlasıyla taşımaktadır. Biz bunları muhatabımızla da konuşacağız. Bir kez daha ifade etmek isterim ki ABD için Usame Bin Ladin ne anlama geliyorsa, Türkiye için de Fethullah Gülen o anlama geliyor.

Türkiye'de bu kadar suça karışmış, son olarak 241 vatandaşımızın şehit olmasına neden olmuş birisi ABD'de yaşıyor ve oradan terör örgütlerine talimat vermeye devam ediyor. Türkiye olarak bir terör örgütünün dost ve müttefik ABD'de yaşayan biri tarafından iade edilmemesini anlayamıyoruz.

Umarım ki faydalı bir ziyaret olur. ABD'nin Adalet Bakanlığı bu konuda Türkiye ile yakın çalışma iradesini daha önce ortaya koydu, biz de bu yakın çalışmayı sürdüreceğiz. Umarım bu konuda Türkiye'nin beklentilerine ve aramızdaki anlaşmanın gereklerine uygun kararlar verilir.

Anlaşmada bir değişikliğe ihtiyaç yok. Gayet açık, tarafların yükümlülükleri gayet açık. Anlaşmanın değişmesi değil de şartlarının amasız fakatsız yerine getirilmesi açıktır.

ABD'de Fethullah Gülen'in yaşıyor olması Türk halkının ABD'ye bakışını çok olumsuz etkiliyor. İade sürecinin uzaması, geçici tutuklama talebinin yerine getirilmemesi. İadeye ilişkin anlaşmanın ilgili maddesinin uygulanmaması Türk halkının vicdanında da rahatsızlık meydana getiriyor. İade sürecinin zamana yayılması Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyecektir. Biz istiyoruz ki ABD - Türkiye arasındaki ilişkiler bir terörist yüzünden etkilenmesin."

