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Bir ilde daha açık alanda sigara içme yasağı

08 Ekim 2020 15:59

Koronavirüs vakalarının tekrardan artış göstermesi üzerine Yozgat Valiliği il genelinde kalabalık cadde ve sokaklar ile kamuya açık alanlarda maske kullanılmasını engellediği için yürürken sigara içilmesi yasaklandı.

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