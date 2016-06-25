Bir ilçe huzursuz; 2 saatte 6 kişi hayatını kaybetti

Aydın’ın İncirliova ilçesi bugün yaklaşık 2-3 saat içinde 6 kişi birden vefat etti. İmamlar ve mezarlık görevlileri yoğun bir gün yaşarken aynı anda ilçede aniden 6 kişinin birden ölmesi herkesi şaşırttı.

Hürriyet’in haberine göre,nNormal zamanlarda bazı günler bazı günler 2 bazı günlerde hiç ölüm olayının yaşanmadığı belirtilen İncirliova İlçesi’nde bugün sabah saatlerinden itibaren peş peşe 6 kişi birden vefat etti. 3’ü kadın 6 kişinin aniden vefatı insanları tedirgin ederken özellikle yaşlı olanların aşırı sıcakların da etkisi durumlarının son günlerde zorlaştığı belirtildi.

İlk olarak Köprüovası Sakinleri’nden Hüseyin Gönülaçar vefat etti. Ardından İncirliova Çarşı Esnaflarından Bakırcı Ahmet Çalışkan’ın eşi Atiye Çalışkan vefat ederken, üçüncü acı haber Yine çarşı Esnaflarından Testici Talat İri’nin eşi Hatice İri’den geldi. Hatice İri’nin vefatının ardından Osmanbükü Mahallesi Sakinlerinden Recep Çelikkanat vefat etti. Bir anda artan vefat olayları ilçede günün konusu olurken bu defa Kurtuluş Mahallesi esnaflarından Çineli Nevzat Muslu’nun eşi Hafize Muslu’nun da ölüm haberi geldi. Ardından Çarşı Mahallesi sakinlerinden Arabacı Ahmet Akkaya’nın da vefat etmesi İncirliova’da tedirginliğe neden oldu.