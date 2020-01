'Bir iki kişinin yaptığı hükümete mal edilemez; Allah cezasını versin'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, "Bir iki kişinin yaptığı hükümete mal edilemez. Şu adam bunu yaptı, şu adam şunu yaptı. Allah cezasını versin. Bunun kararını mahkeme verecek" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Bursa'da konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Biz çok şükür hesabımızı hep verdik. Şimdi 'şu adam şunu yaptı, bu adam bunu yaptı' Allah cezasını versin. Kimin ne yaptığını yargı ortaya koyacak. Bunun hesabını o insanlar verecek. Şöyle veya böyle bir karar ortaya çıkacak. Bizim hükümet olarak, parti olarak bu işlerle en ufak bir ilişkimiz yok. Bunu kimse iddia edemez" dedi.

Partisinin merkez Yıldırım İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıya katılan Başbakan Yardımıcısı Bülent Arınç, yolsuzluk iddialarına ilişkin konuştu. Yerel seçimin bir mahalli seçim olmaktan öte, başka bir anlam ifade etmeye başladığını belirten Arınç, "Türkiye'de artık AKP Hükümeti'nin yıkılmasını isteyenlerin, AKP iktadarından kurtulmayı bekleyenlerin olduğunu" söyledi. Arınç "İçeride ve dışarıda el ele veriyorlar. İftiralar, yalan dolanlar, sorumsuzca konuşmalar, saçma sapan ortaya atılan bir takım sözlerle ve davranışlarla 'bu hükümet yıpranmalı ve artık bunlar kurtulmalıyız' diyorlar" ifadesini kullandı.

'Hiçbir muhalefet partisinin bizi yıkacak gücü yok'

Konuşmasında muhalefet partilerini de eleştiren Arınç, "Onların boyu belli, kilosu belli. Ne uzar ne kısalırlar. AK Parti giderse 'şu gelecek' diye kimsenin bir beklentisi olmasın. Kendilerinin de bir iddiası yok" dedi. Arınç şunları söyledi:

"'Hükümeti yolsuzluk iddialarıyla yıpratabilir miyiz? Yurt dışındaki itibarımız nerede? Ekonomik anlamda Türkiye'yi zor duruma düşürebilir miyiz? Güvenlik konusunda, çözüm süreci konusunda başarısızlığa götürüp, yeniden cenazelerin gelmesini, şehitlerimiz için gözyaşı dökmeyi acaba tekrar geri getirebilir miyiz? Türkiye yönetilemez hale gelirse, AK Parti hükümetinden daha çabuk kurtulabilir miyiz' diyenler var. Kendileri iktadara geleceklerinden değil, o kadar gözleri dönmüş ki sigaralarını yakmak için yanındaki komşusunun evini ateşe verecek kadar gözleri dönmüş maalesef bir kitle var. Bunlar bu seçimleri de bahane ederek, AK Parti'nin bir kaç puan düşmesinin bile bu hükümeti götürebilecek bir başarısızılık olarak düşünüyorlar"

'Devran dönse yaşadığımız özgürlükleri iptal edecek niyetleri var'

AK Parti Hükümeti olarak dindar insanlarla hiçbir sorunlarının olmadığını dile getiren Arınç, herkesin inancını rahatlıkla yaşayabildiğini, kimsenin kılık kıyafete karışılmadığını söyledi. Arınç, "Ama 11 sene önce böyle değlidi. Fırsatını bulsalar, yarın devran ters dönse ve kendileri söz sahibi olsalar, bugün yaşadığımız özgürlüklerin tamamını iptal edecek niyetleri de var. Allah onlara fırsat vermeyecektir. İşler tersine dönerse tekrar bunları gözden geçirecek, iptal edecek bir zihiniyetin de hortlamak istediğini ben biliyorum" diye konuştu. Bugünkü şartlarda hükümetin ve AKP'nin gücünden kaybettiği noktasında bir küçük soru işaretine dahi tahammüllerinin olmadığını söyleyen Arınç, sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü ağzını açmış, hedefe kilitlenmiş, bizi birbirimize düşürmeye çalışan, bizi haşa yolsuzluğun içerisine batmış bir hükümet olarak göstermeye çalışan güçler var. Yurt dışından destek alıyorlar. Yurt içinde de gazete ve televizyonlarıyla, güçleriyle bu kanaatı pekiştirmeye çalışıyorlar. Bu iftira tutmaz. Biz bu partiyi kurarken, 'yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele edeceğiz' dedik. Attığımız her adım, söylediğimiz her sözün, yaptığımız her işin hesabını bugüne kadar şerefimizle verdik, bundan sonra da vereceğiz. Yolsuzluk bizim yanımızdan bile geçemez. İnsanız, beşeriz. Hata yapabiliriz. Herkesin bir imtihanı olur. Bunu yapan insan hesabını verir. Hiç elinden bile tutmayız. Onun hakkında 'ben bunu tanırım. Bu iyi adamdır, o benim aslanımdır. Ona kimse birşey söylemesin' demeyiz. Bir iddia varsa, 'git kardeşim, hesabını ver. Aklan ondan sonra gel' deriz. Ama yalan yanlış suçlamalarla, bir kişinin yaptığı hatadan büyük bir hükümeti, büyük bir partiyi muhatap tutmak, bu hükümeti yıpratmaya çalışmak vicdanla bağdaşmaz. Biz çok şükür hesabımızı hep verdik. Şimdi 'şu adam şunu yaptı, bu adam bunu yaptı' Allah cezasını versin. Kimin ne yaptığını yargı ortaya koyacak. Bunun hesabını o insanlar verecek. Şöyle veya böyle bir karar ortaya çıkacak. Bizim hükümet olarak, parti olarak bu işlerle en ufak bir ilişkimiz yok. Bunu kimse iddia edemez"