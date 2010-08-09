T24 LogoT24 Logo
Spor

Bir ihtimal daha var o da Robinho!

Yeni sezon öncesi sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe Fransa'dan gelecek haberi beklemeye başladı...

09 Ağustos 2010 03:00

T24 - Marsilya'nın forvet oyuncusu Niang ile her konuda anlaşan ancak kulübünü ikna edemeyen sarı lacivertlilerin kaderi, Fransız kulübünün bu konuda vereceği son karara kaldı.



Marsilya Sportif Direktörü Jose Anigo ile Teknik Direktör Didier Deschamps'ın bu akşam bir toplantı yaparak, Niang'ın durumunu netleştirecekleri öğrenildi. 

Bilindiği gibi Teknik Direktör Deschamps, Niang'ın satılmasına karşı çıkmış ve bu futbolcunun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Marsilya'nın çok güç kaybedeceğini söylemişti. Niang'ın ısrarla Fenerbahçe'ye gitmek istediğini açıklamasının ardından yumuşayan Marsilya yönetiminin, Deschamp'ı ikna etmeye çalıştığı belirtildi. 

Fenerbahçe yönetiminin Fransa'dan olumlu bir haber gelmesi halinde hemen Niang'un transferini gerçekleştireceği, aksi taktirde Robinho'yu bir yıllık kiralamak için Manchester City ile masaya oturacağı ileri sürüldü. 

Bu arada sarı lacivertliler Antalyaspor maçının hazırlıklarını 9 oyuncusundan yoksun sürdürebildi.Milli takımlarda bulunan Dia, Stoch, Andre Santos, Lugano, Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Emre, Kazım ve Selçuk ile sakat olan İlhan çalışmaya katılmadı.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24