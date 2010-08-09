Bir ihtimal daha var o da Robinho!

T24

Marsilya Sportif Direktörü Jose Anigo ile Teknik Direktör Didier Deschamps'ın bu akşam bir toplantı yaparak, Niang'ın durumunu netleştirecekleri öğrenildi.Bilindiği gibi Teknik Direktör Deschamps, Niang'ın satılmasına karşı çıkmış ve bu futbolcunun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Marsilya'nın çok güç kaybedeceğini söylemişti. Niang'ın ısrarla Fenerbahçe'ye gitmek istediğini açıklamasının ardından yumuşayan Marsilya yönetiminin, Deschamp'ı ikna etmeye çalıştığı belirtildi.Fenerbahçe yönetiminin Fransa'dan olumlu bir haber gelmesi halinde hemen Niang'un transferini gerçekleştireceği, aksi taktirde Robinho'yu bir yıllık kiralamak için Manchester City ile masaya oturacağı ileri sürüldü.Bu arada sarı lacivertliler Antalyaspor maçının hazırlıklarını 9 oyuncusundan yoksun sürdürebildi.Milli takımlarda bulunan Dia, Stoch, Andre Santos, Lugano, Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Emre, Kazım ve Selçuk ile sakat olan İlhan çalışmaya katılmadı.