T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Bir HDP milletvekili daha gözaltında

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Ankara Esenboğa Havaalanı'nda gözaltına alındı. Böylece, gözaltındaki ve tutuklu HDP'li miletvekillerinin sayısı 13'e yükseldi.

14 Aralık 2016 23:18

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Ankara Esenboğa Havaalanı'nda gözaltına alındı.

HDP'den yapılan açıklamada "Dersim Milletvekilimiz Alican Önlü'nün Elazığ'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan bindiği uçak, havalandıktan bir süre sonra Esenboğa Havalimanı'na geri dönerek iniş yapmıştır. Milletvekilimiz Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştır." denildi.

Alican Önlü'nün Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtiliyor.

Doğan Haber Ajansı (DHA), Önlü hakkında 12 farklı fezlekenin olduğu ve zorla getirme kararının bulunduğunu bildirdi.

Dün de HDP Siirt Milletvekili Besime Konca ile HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel tutuklanmışlardı.

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca da tutuklandı

Demirel hakkında hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 10 yıldan 23 yıla kadar hapis isteniyor.

Alican Önlü'nün gözaltına alınmasıyla, gözaltındaki ve tutuklu HDP'li milletvekili sayısı 13'e yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HDP Tunceli Milletvekili AlicanAnkara Esenboğa HavaalanıBöyleceHDPHalkların Demokratik PartisiTunceli Milletvekili AlicanMilletvekilimiz AlicanElazığEsenboğa HavalimanıMilletvekilimiz Esenboğa HavalimanıAnkaraEmniyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24