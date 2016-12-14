Bir HDP milletvekili daha gözaltında

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Ankara Esenboğa Havaalanı'nda gözaltına alındı.

HDP'den yapılan açıklamada "Dersim Milletvekilimiz Alican Önlü'nün Elazığ'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan bindiği uçak, havalandıktan bir süre sonra Esenboğa Havalimanı'na geri dönerek iniş yapmıştır. Milletvekilimiz Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştır." denildi.

Alican Önlü'nün Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtiliyor.

Doğan Haber Ajansı (DHA), Önlü hakkında 12 farklı fezlekenin olduğu ve zorla getirme kararının bulunduğunu bildirdi.

Dün de HDP Siirt Milletvekili Besime Konca ile HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel tutuklanmışlardı.

Demirel hakkında hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 10 yıldan 23 yıla kadar hapis isteniyor.

Alican Önlü'nün gözaltına alınmasıyla, gözaltındaki ve tutuklu HDP'li milletvekili sayısı 13'e yükseldi.