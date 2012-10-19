Gelir raporunu erken açıklayan Google'ın alım satımı askıya alındı

İnternet devi Google’ın 3. çeyrek gelir raporlarının kazara erken açıklaması nedeniyle, şirketin hisse alım satımları 2.5 saat boyunca askıya alındı.

Şirketin geçtiğimiz yıl 2.18 milyar dolarlık gelir beyanlarına nazaran bu sene 3. çeyrek kârının yüzde 20 düşüşü, uzmanların da beklentilerinin altında kaldı.

Stokların alım satımının askıya alınmasından kısa bir süre önce Google hisseleri yüzde 9 değer kaybetmişti.

Şirketin sonuç bildirimine dair ABD Sermaye Piyasası Kurumu’na sunulan dosyanın girişinde Google İcra Kurulu Başkanı Larry Page’e atıfla “Larry’nin onayını bekliyor” ifadesi, dokümanın yayına hazır olmadığına işaret ediyordu. Ancak bir hata sonucu sonuçlar son onaylar verilmeden kamuyla paylaşılmış oldu.

Page piyasaların kapanmasının ardından bir telekonferansta analistlerden özür diledi.

Şirketin güçlü bir çeyrek geçirdiğini belirten Page, "Bugün yaşanan karışıklıktan dolayı üzgünüm" dedi.

Google’dan yapılan açıklamada “Bu sabah erken saatlerde mali yayıncı RR Donnelley yetki verilmeden 8K gelir beyanları taslağımızı yayımladığı konusunda bize bilgi verdi. Dökümanın son hâlini tamamlama çalışmalarımız devam ederken, Nasdaq üzerinden alım satımları durdurduk. Rapor tamamlandığında, kamuoyuyla paylaşacağız ve Nasdaq satışlarını yeniden başlatacağız” ifadeleri yer almıştı.

Rapora göre, net kazanç 7.5 milyar dolardan 11.3milyar dolara yükselmiş görünse de, beklentilerin altında kaldı.

Google’ın hisse fiyatlarındaki kayma, şirketin piyasa değerini, bu ayın başlarında geçmeyi başardığı Microsoft’un hisse değerinin altına çekti. (BBC Türkçe)