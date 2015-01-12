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Bir hasta mahkum daha yaşamını yitirdi

Beyninde tümör bulunan ve aynı zamanda KOAH hastası olan mahkum hayatını kaybetti

12 Ocak 2015 16:10

18 yıldır cezaevinde olan ve beynindeki tümör nedeniyle son dönemlerde konuşma ve görme yetilerini de kaybeden KOAH hastası 48 yaşındaki Mehmet Canpolat, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bianet'in haberine göre, Canpolat yaklaşık 40 gün önce hastaneye kaldırılmıştı. Avukatları Gülizar Tuncer ve Elvan Olkun’un Canpolat’ın beyninde tümör olması nedeniyle 11 ay önce hastaneye sevk edilmesi yönündeki başvurularına rağmen Adli Tıp Kurumu raporu tamamlayamamış ve Canpolat’ın sevki gecikmişti.

Canpolat, Komünist Parti-İnşa Örgütü (KP-İÖ) davasından müebbet hapis cezasına mahkum edilmişti.

19 Aralık 2000’deki Hayata Dönüş Operasyonu’nda Gebze Kapalı Cezaevi'nde koğuşlara atılan gaz bombalarından biri göğsüne gelen Canpolat o günden bu yana göğsünde ağrı ve nefes darlığı problemi yaşıyordu.

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