Bir harfe 8 yıl hapis!

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bahçelievler Polis Merkezi'nde görevli komiser Rauf Başdemir hakkında, şüpheli Faruk Manaz'ın ifadesini aldıktan sonra ‘Karakol Amiri’ hanesinin yanına ‘Yerine’ anlamına gelen ‘Y’ harfi koymadığı için ‘resmi belgede sahtecilik’ yaptığı iddiasıyla 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı



İddiaya göre, 26 Mart 2007 tarihinde elektrik mühendisi 48 yaşındaki Faruk Manaz, 8 yıl evli kaldıktan sonra ayrıldığı 1 çocuğunun annesi Selma Öncü'nün Varlık Mahallesi'ndeki evine gitti. Boşandığı eşinin kapıyı açmaması üzerine tehditler savuran ve bağırıp çağıran Manaz, Öncü'nün şikayeti üzerine ‘mala zarar verme, tehdit ve hakaret’ suçlaması ile gözaltına alındı.



Daha önceden boşandığı eşinin yaşadığı evin 500 metre yakınına yaklaşmaması konusunda hakkında mahkeme kararı bulunan Faruk Manaz, nezarethaneye konuldu. Bunun üzerine çılgına dönen ve alkollü olduğu ileri sürülen Manaz, daha önceden tanıştığı görevli komiser Rauf Başdemir'i suçlayarak, “Sen bana kendi arsanın üzerine yaptıracağın evin için elektrik projesi istedin ve ben de vermedim. Bu yüzden bana kötü davranıyorsun ve nezarethaneye koyuyorsun” diye bağırdı.



Manaz, polis memurunun uzattığı, ‘Eşimle konuşmaya gittim. Kızımı da görecektim. Eşim kapıyı açmadı. Bu sırada polis çağırmış. Polisler alıp beni karakola getirdi. Ben eşime zarar vermedim, sadece bağırıp çağırıyordum’ şeklindeki beyanının bulunduğu ifadeyi imzalamak için aldığı sırada yırtıp attı.



Polis memurları, Manaz'ın ifadesini bir süre sonra yeniden aldı ve görevli komiser Rauf Başdemir de ‘Karakol Amiri’ sıfatıyla altına imza attı. 1 gün sonra serbest kalan Faruz Manaz, “Ben böyle bir ifade vermedim. Bunlar sahte belgedir” diyerek savcılık ve valiliğe şikayet etti.



Bu arada Başdemir, kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle Faruk Manaz'dan davacı oldu. Manaz için ‘görevli polis memuruna hakaret’ suçlaması ile Antalya 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, Rauf Başdemir hakkında ise soruşturma başlatıldı.



Polis başmüfettişi, yaptığı soruşturmada ifadenin altında Karakol Amiri Bahadır İzci’nin yerine komiser Rauf Başdemir’in imzasını gördü. Müfettiş, komiser Başdemir'in 'Karakol Amiri' hanesinin yanına 'Yerine' anlamına gelen 'Y' harfi koymadığını ve bunun için belgenin sahte olduğuna karar vererek savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Cumhuriyet Savcılığı ise komiser Başkaya'nın TCK'nın 204'üncü maddesi gereğince 8 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasını istedi. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan dava önümüzdeki günlerde başlayacak.



Komiser Başkaya, soruşturma sırasında verdiği yazılı savunmasında, “İmzayı atarken 'Y' yazmayı unutmuşum. Kasten yazmamazlık yapmadım. Bu ifade doğrudur ve sahte değildir” dedi.





Komiser Başkaya'nın suçlandığı TCK'nın 204'üncü maddesi şöyle:



Resmi belgede sahtecilik

MADDE 204. - (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması hâlinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.











