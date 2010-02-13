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Dünya

Bir harf darphane müdürünü işinden etti

Madeni para üzerindeki tek harflik hata Şili darphane müdürünü işinden etti. Hatalı basılan paradaki yanlışlığı iki yıl boyunca kimse fark etmedi.

13 Şubat 2010 02:00

T24 - Türk parasıyla 15 kuruş değerindeki madeni para üzerindeki tek harflik hata Şili darphane müdürünü işinden etti. Hatalı basılan paradaki yanlışlığı iki yıl boyunca kimse fark etmedi.

Şili'de darphane müdürü Gregorio Iniguez, yüz binlerce 50 pesoluk madeni paranın üzerinde ülke isminin yanlış yazıldığı ortaya çıkınca işini kaybetti.       

Yaklaşık 15 kuruş değerindeki 2008'de dolaşıma çıkan paraların üzerinde "CHILE" yerine "CHIIE" yazıldığını geçtiğimiz aylara kadar kimsenin fark etmemesi ise dikkat çekti.

BBC, paraların üzerindeki ülke isminin yanlış yazıldığının ortaya çıkması üzerine, hatalı basılan madeni paralar koleksiyoncuların gözdesi haline gelirken, Şili halkının da madeni parayı ileride değerleneceği umuduyla biriktirmeye başladığını bildirdi.

Her ne kadar Maliye Bakanlığı yetkilileri, darphane müdürünün doğrudan bu hata yüzünden görevinden alınmadığını ifade etse de, olayın ortaya çıkmasının hemen ardından, Iniguez ve çok sayıda diğer çalışan işten çıkarıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu madeni paralar dolaşımdan kaldırılmayacak. 


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