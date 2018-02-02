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Bir haftalık bebeği park halindeki otomobilin üzerine terk ettiler

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde park halindeki bir otomobilin üzerine bırakılmış, 1 haftalık olduğu belirtilen bir bebek bulundu

02 Şubat 2018 22:07

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ\'ın Karakoçan ilçesinde park halindeki bir otomobilin üzerine bırakılmış, 1 haftalık olduğu belirtilen bir bebek bulundu. Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
Karakoçan ilçesi Tepe Mahallesi Eski Sokak\'ta dün akşam saat 22.00 sıralarında park halindeki bir otomobilin üzerinde çanta içerisinde bir bebek bulundu. Çevredekiler durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bebeği sağlık kontrolü için Karakoçan Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Polis, sağlık durumu iyi olan ve kız bebeği olduğu anlaşılan minik çocuğun kim, ya da kimler tarafından bırakıldığını bulmak için soruşturma başlattı. İlçe merkezindeki hastaneleri tek tek kontrol eden polis, hastanelerde kimsenin doğum yapmadığını tespit etti.
Sokağa terkedilmiş halde bulunan bebeğin, yakın köy veya ilçelerden getirilip bırakıldığı konusu üzerinde durulurken, bebek Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nden gelen ekiplere teslim edildi. Bebeğini sokağa terk eden kişi ya da kişilerin bulunması için polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.

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