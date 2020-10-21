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Bir haftadır haber alınamayan Zindaşti'nin akrabası Bahtiyar Fırat'ın eşi: Eşimi, MİT aldı

21 Ekim 2020 08:23

İstanbul’da kaçırıldığı öne sürülen ve ailesinin yaklaşık bir haftadır haber alamadığı Bahtiyar Fırat’ın, İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’nin akrabası olduğu ortaya çıktı. Fırat'ın eşi Esra Fırat, "Eşim kendi halinde bir insandı. Bir de şöyle bir durum var: Tamam, MİT tarafından eşim alındı ama en azından bana bilgi verilsin. Bende bileyim bir suçu, bir soruşturması varsa” ifadelerini kullandı.

"Eşimi MİT aldı"

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'e konuşan Fırat’ın eşi Esra Fırat’a Zindaşti ile akrabalıkları olup olmadığını sorduk. Fırat, “Eşim ticaretle uğraşan kendi halinde bir insandı. Eşimin İran’da akrabaları var, her zaman gelip giderdi. Konunun Zindaşti ile ne alakası var, onu anlamadım. Yani akrabalık var ama ona bağlı bir şey değil. Eşimden haber alamadığım için sesimi duyurmak istedim. Bu devlet tarafından, istihbarat tarafından yapılan bir şeydir sonuçta. Bunu başka biri yapamaz. Mevzumuz bu değil, başka yerlere çekilmesini istemiyorum. Eşim kendi halinde bir insandı. Bir de şöyle bir durum var: Tamam, MİT tarafından eşim alındı ama en azından bana bilgi verilsin. Bende bileyim bir suçu, bir soruşturması varsa” dedi. 

Zindaşti ile aynı cenazede

Türkiye’de aranırken geçen günlerde İran’da annesinin cenazesinde ortaya çıkan Zindaşti’nin cenazeyle ilgili Twitter hesabından paylaştığı videolarda Bahtiyar Fırat üzerinde askeri kamuflaj ve silahla görülüyor. 

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